Мир 03 мая 2023, 07:37 Европе предрекли конфликты из-за дефицита водных ресурсов Politico: Европе грозят политические проблемы и конфликты из-за дефицита водных ресурсов Викимедиа

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Европе грозят политические проблемы и конфликты, связанные с дефицитом водных ресурсов, написало издание Politico. Журналисты отметили, что на фоне засухи, начавшейся еще с 2018 года, «управление водой» и решение о том, кто получит к ней доступ, «превращается в политическую проблему» на всем континенте.

Издание напомнило, что истощается ключевой резервуар, которым пользовались миллионы каталонцев. Во Франции некоторые деревни уже не могут обеспечить жителей водопроводной водой. Напряженность между экологами и фермерами из-за создания водохранилищ привела к «ожесточенным столкновениям» в апреле. На юге Германии число судебныз споров из-за водных ресурсов выросло вдвое за 20 лет. Уровень самой большой реки в Италии не увеличивается с прошлого года. Европа застряла в «опасном цикле», когда доступ к воде становится все менее надежным.

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Опрошенные авторами материала эксперты считают, что в свете серьезного дефицита подземных вод потребуется, чтобы в течение следующих как минимум 10 лет количество осадков было большим. Однако метеорологическая служба Германии, напротив, прогнозирует их уменьшение в Европе в ближайшие годы.

Прошлогодняя аномальная жара привела к обмелению множества рек, лесным пожарам, потерям урожая во многих странах.