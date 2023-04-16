Мир 16 апреля 2023, 17:00 Начало конца или новой эпохи? Германия отключила три последние АЭС Эксперт Юшков оценил последствия отказа Германии от атомной энергетики Unsplash

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Три последние работающие АЭС в Германии — «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд» — отключили от энергосети. ФРГ наконец выполнила то, что задумала больше 10 лет назад. Насколько дальновидным был этот шаг — покажет время. Но уже сейчас понятно, что рисков впереди предостаточно.

Решение отказаться от работы АЭС в Германии приняли давно — еще после аварии на атомной электростанции «Фукусима-1», напомнил в беседе с «360» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Тогда в Германии говорили о том, что составят специальный план. Выполняя его, какие-то электростанции закрыли довольно быстро, остальные должны были выработать свой ресурс и после этого остановиться.

После событий в Японии график закрытия утвердили. И сейчас ФРГ просто не смогла бы отказаться от задуманного, подчеркнул специалист.

Решив остановить АЭС, Германия не инвестировала деньги ни в модернизацию, ни в капитальный ремонт. Все очень-очень деградировало с тех времен. Дожимали что есть. Поэтому если бы сейчас они решили отказаться от своего решения, потребовались бы очень большие инвестиции и время, чтобы все это восстанавливать. Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Три последних энергоблока, которые отключили в Германии, должны были остановиться еще в 2021 году. Но тогда этого не сделали: начался энергокризис и другие источники энергии стоили дорого. Остановку отложили на год. Но в 2022 году ситуация оказалась еще хуже — была засуха, газ стоил очень дорого, поэтому закрытие опять перенесли на год.

«Плюс есть еще довольно большое антиядерное движение внутри самой Европы и Германии, общественное мнение в целом за закрытие атомных энергоблоков, поэтому отказываться от этого власти не хотели», — добавил собеседник «360».

Эксперт обратил внимание, что ЕС при этом еще в 2021 году принял решение, что будет считать газовую и атомную энергетику способствующей энергопереходу и декарбонизации.

Европейский энергокризис: причины и перспективы

Говоря о перспективах энергокризиса, Юшков констатировал, что пока для европейцев наступила небольшая передышка, но сама проблема никуда не ушла, есть еще целый ряд рисков. И главный из них для Европы представляет восстановление экономики Китая.

«КНР в 2022 году сидела на коронавирусных ограничениях. Практически не конкурировала с Европой за газ на спотовых рынках. То есть Европа спокойно все скупала, Китай ей не мешал и не претендовал на эти объемы, сам потреблял довольно мало, [но ситуация меняется]», — объяснил специалист.

Есть, по мнению Юшкова, и внутренние европейские риски. В частности, вопросы вызывает то, какой будет выработка на различных источниках энергии, помимо газовой.

Хотя проблему подорожания газа пытаются валить на Россию, в реальности дело обстоит иначе. В 2022 году газ дорожал, потому что атомные энергоблоки во многих странах находились на ремонтах.

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«Во Франции очень большие проблемы с ядерной энергетикой. Там есть ряд крупных энергоблоков, и капитальные ремонты на них затянулись, потому что выяснилось, что там довольно сильные повреждения, они долго их чинили», — указал Юшков.

Еще одним фактором стала сильная засуха. Гидроэнергетика давала очень мало. Что касается атомной энергетики, то энергоблоки зачастую тоже останавливались: водохранилища, которые призваны их охлаждать, либо пересыхали, либо вода в них была слишком теплой для охлаждения.

«И сейчас в общем очень большой вопрос: если вдруг повторится такая же засуха, в Европе снова будет виток энергокризиса. Причем зима была очень теплой, что, с одной стороны, хорошо, потому что газа осталось в ПХГ много. С другой — снега было мало, то есть водохранилища наполнились плохо. А это прежде всего угроза для гидроэнергетики, но и для атома определенные риски есть», — подчеркнул специалист.

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Нужно понимать, что энергокризис возник еще в 2021 году, а не в 2022-м. Уже тогда цены на газ пошли вверх и повышались без остановки фактически до сентября 2022 года, когда достигли своего пика, добавил Юшков.

В этом, по его словам, есть и вина самих европейских властей — они запугивали энергетические компании, говорили, что не надо вкладывать деньги в новые месторождения нефти газа и угля, а только в возобновляемую энергетику. Поэтому компании боялись и действительно не инвестировали свои средства. Как итог — начался банальный дефицит.

Спрос на ископаемые источники энергии остался, а предложение при этом уменьшилось. А сейчас европейцы еще больший дефицит создают за счет того, что атомные энергоблоки останавливаются. И подобной политикой, конечно, они загоняют себя в проблемную ситуацию. Игорь Юшков

Япония тоже пыталась отказаться от атома

На фоне отключения АЭС в Германии можно проанализировать пример Японии, заметил Юшков. Японские власти после ЧП на АЭС в Фукусиме пересмотрели риски, которые несет ядерная энергетика, и решили, что будут от этого постепенно отказываться.

Но по итогу снова возвращаются к ней, потому что полностью замещать ядерную энергетику нечем.

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«Когда они остановили все энергоблоки сразу после аварии, возник огромный дефицит энергии. Они переключились как раз на использование газа и угля. И прежде всего газом закрывали дыру в энергобалансе, замещали атом газом. Это было жутко дорого», — пояснил собеседник «360».

Азиатские рынки как раз тогда стали самыми маржинальными, самый дорогой газ был именно там. Но нагрузка на японскую экономику из-за этого значительно выросла, поэтому страна возвращается к атому не от хорошей жизни.

Вместе с тем, по словам эксперта, в японском обществе есть большое противодействие атомной энергетике, однако политики понимают, что без нее будет слишком сложно — собственных ископаемых источников энергии у страны нет, все импортное. Отсюда и единственный вариант — возвращаться к ней.

«Германия от нее в меньшей степени зависит, поэтому им проще отказываться и заменять ее чем-то другим. ФРГ все-таки не бедная страна, развивает возобновляемую энергетику, поэтому они могут себе это позволить и идут на подобный шаг», — добавил Юшков.

Большие европейские интересы США

Если обратиться к США и посмотреть на их интересы в происходящем на энергетическом рынке Европе, безусловно, можно говорить о том, что у Соединенных Штатов есть потребность в том, чтобы ЕС превратился просто в рынок сбыта, но не был силен в промышленном плане, отметил специалист.

«США нужна Европа достаточно богатая, чтобы там сохранялся спрос на различные товары, но при этом чтобы они сами ничего не производили. Американцам нужна Европа как гигантский рынок сбыта. Чтобы у европейцев было достаточно денег, чтобы покупать, но недостаточно средств, чтобы производить», — констатировал Юшков.

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Он обратил внимание, что Штаты добывают много газа, который заперт на внутреннем рынке. Топливо дешевое, и это дает огромное конкурентное преимущество. Этим США и пытаются заманить к себе многие предприятия — потому что у них дешево производить.

Юшков напомнил, что американские власти уже приняли закон о поддержке американской экономики, положения которого, по сути, говорят о субсидировании тех предприятий, которые разместят свои мощности в Штатах. Идет работа по созданию условий для того, чтобы Европа переносила предприятия в США.

Причем европейцев происходящее очень сильно беспокоит, заметил эксперт. Тем не менее реальность такова, что Штатам промышленно развитая Европа абсолютно не нужна. Им нужны покупатели.