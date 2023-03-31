Мир 31 марта 2023, 01:37 Макрон потребовал от предприятий сократить потребление воды в рамках плана «по трезвости» Макрон призвал бизнес сократить потребление воды на 10% во всех сферах экономики РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал предприятия во всех сферах экономики сократить потребление воды на 10% к 2030 году. Также он поручил министерствам и предприятиям представить план экономии воды к лету 2023 года. Выступление лидера страны транслировали в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.

Система водоснабжения во Франции износилась на фоне недостатка инвестиций. В результате один литр из пяти теряется из-за утечек.

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Требование экономить воду, по словам Макрона, вызвано стремлением избежать кризиса из-за вероятной засухи. Президент назвал меры по бережному расходованию воды планом «по трезвости» и эффективности в долгосрочной перспективе, имея в виду рациональное отношение к ресурсу.

«Я хочу зафиксировать цель для нашей страны: к 2030 году сократить потребление воды на 10% во всех секторах. Это беспрецедентная модернизация политики использования воды в нашей стране», — сообщил глава государства.

Он заметил, что лето обещает быть трудным, поэтому к нему надо «успешно подготовиться». Поэтому к этому времени каждый фермер, предприятие, мэр будут иметь свод правил по использования воды. Правительство обещает выделить 180 миллионов евро на модернизацию водоснабжения.

В Париже между тем проходят многотысячные акции протеста против пенсионной реформы. Последняя собрала 93 тысячи человек, полицией были задержаны 22 человека.