Эксклюзив 08 августа 2023, 13:20 Запад завербовал Зеленского, как когда-то Саакашвили. Для украинского лидера все закончится печальнее Политолог Ярошенко: украинский лидер Зеленский вряд ли доживет до конца конфликта

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что украинский президент Владимир Зеленский повторит судьбу бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, который был брошен Западом и отбывает наказание за свои преступления. Действительно, судьбы двух политиков схожи в том, что в какой-то момент оба прогнулись под Запад, однако Зеленского, вероятно, ожидает еще более печальная участь, отметил в беседе с «360» политолог Алексей Ярошенко.

Он напомнил, что изначально политические траектории Саакашвили и Зеленского были разными: Саакашвили — профессиональный политик, который всю жизнь двигался по карьерной лестнице именно в этой сфере, Зеленский же пришел из шоу-бизнеса.

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«Политическая карьера Саакашвили и Зеленского начинают быть похожи одна на другую только с момента, когда они начинают плотно подчиняться Западу. Саакашвили был в каком-то формате завербован, скорее всего, в одно из своих обучений в иностранных государствах (он учился в США). Может быть, это была мягкая вербовка через систему грантов и стипендий, <…> либо могли завербовать спецслужбы. В любом случае он стал проводить политику, выгодную Западу, США. То же самое с определенного этапа стал делать и Зеленский», — отметил эксперт.

Мины замедленного действия

Политолог указал, что если Саакашвили успел провести некоторые реформы, в частности реформу армии, в успехе которой был так уверен и из-за которой начал наступление на Южную Осетию в 2008 году, то Зеленского как реформатора никто не позиционировал — он изначально «шел под то», чтобы устроить большой конфликт с Россией. И бывший грузинский президент, и нынешний украинский использовали «территориальные мины замедленного действия», которые заложили еще большевики, считает Ярошенко.

«То, что сегодня происходит, — во многом закономерное развитие событий, которые происходили больше 100 лет назад. Страны Запада использовали территориальные претензии, которые появились в ходе территориальных и административных экспериментов большевиков, которые должны были затруднить выход национальных республик из состава Советского Союза. <…> Запад использовал своих завербованных политических лидеров для того, чтобы все эти территориальные споры, заложенные большевиками, поджечь и разморозить [конфликт] на территории исторической России. С этой точки зрения во многом роли Зеленского и Саакашвили похожи», — рассудил политолог.

Незавидная доля?

Он добавил, что Михаил Саакашвили потом стал еще и видным постсоветским политическим деятелем, работал не только на территории Грузии, «успел на Украине отметиться», а Владимир Зеленский едва ли отметится где-то, кроме Украины.

По мнению Алексея Ярошенко, судьбы у двух политиков будут все же разными: Зеленский вряд ли переживет конфликт.

«В том или ином виде ему уготована судьба героя, человека, который принял страну в непростое время, долго сражался, но, к сожалению, погиб от взрыва или от рук диверсантов. Не думаю, что он доживет до конца украинского кризиса», — подытожил собеседник канала.

Ранее в СМИ распространилась информация о плане действий украинского правительства на случай смерти Зеленского. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал это вбросом.