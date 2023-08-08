Власть 08 августа 2023, 09:00 Володин предрек Зеленскому судьбу Саакашвили Спикер ГД Володин: президента Зеленского ждет судьба его грузинского коллеги Саакашвили Официальный сайт президента Украины

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Ровно 15 лет назад произошло нападение на Южную Осетию. Этот приказ отдал действующий тогда президент Грузии Михаил Саакашвили. Сейчас он отбывает наказание по ряду преступлений на родине. Такая же судьба ждет и украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Зеленский повторит судьбу Саакашвили. Восьмого августа 2008 года Саакашвили отдал приказ о вероломном нападении на Южную Осетию. Россия защитила мирных граждан», — написал Володин.

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По его словам, режим Саакашвили всегда был русофобским. Тогда грузинского президента поддерживали НАТО и ЕС. Они снабжали его оружием, обучали грузинских военных. Ту же схему потом можно было увидеть и на Украине.

Однако позже Запад бросил Саакашвили. Теперь политик отбывает наказание за совершенные во время его руководства страной преступления.

Сейчас западные страны устали уже от Зеленского. Особенно союзников киевского режима поразила его неблагодарность. Об этом открыто уже говорят в Польше и Великобритании,

«Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково — от них избавляются. Зеленский — следующий», — заключил спикер Госдумы.

Ранее представитель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский не хочет идти на переговоры с Россией, поскольку это будет означать катастрофу для него и его режима.