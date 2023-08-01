Мир 01 августа 2023, 08:53 Раскрыты планы Украины на случай смерти Зеленского Депутат Княжицкий: власть перейдет к Верховной Раде в случае смерти Зеленского Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Читать 360tv в

В случае смерти украинского президента Владимира Зеленского или невозможности выполнения им своих обязанностей, власть в стране перейдет к Верховной раде. Об этом изданию Politico заявил оппозиционный депутат Николай Княжицкий.

«Если рассмотреть вопрос с формальной точки зрения, то линия преемственности хорошо понятна. Когда действующий президент больше не в состоянии выполнять обязанности, то его полномочия принимает председатель Верховной Рады Украины», — сказал он.

Реклама

Княжицкий отметил, что таким способом на Украине удастся избежать «ваккума власти».

Однако, по данным издания, нынешний председатель Рады Руслан Стефанчук не пользуется большой популярностью среди коллег и населения. Согласно социальным опросам, рейтинг его одобрения составляет всего 40%, что еще меньше, чем у Зеленского.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон допустил, что украинские теракты на территории России приведут к преждевременной гибели Зеленского.