01 августа 2023, 21:26
План действий властей Украины после смерти Зеленского назвали вбросом
Глава СНБО Украины Данилов опроверг наличие плана действий после смерти Зеленского
Власти Украины не составляли никакого плана действий на случай смерти президента страны Владимира Зеленского. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Так он прокомментировал заявление депутата Верховной рады Николая Княжицкого, которое опубликовало издание Politico. Материал журналистов Данилов назвал информационным вбросом и усомнился в их профессионализме.
Реклама
«Никаких планов нет. Есть президент страны, верховный главнокомандующий вооруженных сил, выполняющий свои обязанности. Для чего они это сделали, мне сложно сказать, можем только догадываться, потому что это непростая ситуация», — заявил Данилов.
Секретарь СНБО Украины добавил, что еще больше вопросов у него вызвал депутат Княжицкий, который позволил себе предоставить недостоверную информацию в сложных для страны условиях.
Депутат от фракции «Европейская солидарность» Николай Княжицкий в беседе с изданием Politico фактически процитировал законодательство страны, когда заявил, что в условиях, когда президент не может выполнять свои обязанности, до новых выборов власть переходит к Верховной раде, чтобы избежать политического кризиса.
Как выяснили журналисты, популярность действующего парламента у жителей страны достаточно низкая. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук по данным социальных опросов получил одобрение только 40% респондентов.
Владимир Зеленский
Украина
Реклама
Реклама