Мир 01 августа 2023, 21:26 План действий властей Украины после смерти Зеленского назвали вбросом Глава СНБО Украины Данилов опроверг наличие плана действий после смерти Зеленского РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Украины не составляли никакого плана действий на случай смерти президента страны Владимира Зеленского. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Так он прокомментировал заявление депутата Верховной рады Николая Княжицкого, которое опубликовало издание Politico. Материал журналистов Данилов назвал информационным вбросом и усомнился в их профессионализме.

Реклама

«Никаких планов нет. Есть президент страны, верховный главнокомандующий вооруженных сил, выполняющий свои обязанности. Для чего они это сделали, мне сложно сказать, можем только догадываться, потому что это непростая ситуация», — заявил Данилов.

Секретарь СНБО Украины добавил, что еще больше вопросов у него вызвал депутат Княжицкий, который позволил себе предоставить недостоверную информацию в сложных для страны условиях.

Депутат от фракции «Европейская солидарность» Николай Княжицкий в беседе с изданием Politico фактически процитировал законодательство страны, когда заявил, что в условиях, когда президент не может выполнять свои обязанности, до новых выборов власть переходит к Верховной раде, чтобы избежать политического кризиса.

Как выяснили журналисты, популярность действующего парламента у жителей страны достаточно низкая. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук по данным социальных опросов получил одобрение только 40% респондентов.