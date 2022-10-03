НАТО открестился от Украины: официальной помощи от альянса не будет | 360°

Мир 03 октября 2022, 14:20 Поделиться Telegram

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Viber Запад все чаще отказывает Украине. Никто не хочет дружить с разжигателем третьей мировой Политтехнолог Маркелов: ни одна страна НАТО не будет воевать за Украину Фото freepik.com

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В НАТО открыто заявили, что не будут отзываться на просьбы украинского президента Владимира Зеленского о помощи. Все, что перепадает ВСУ сейчас, — лишь частная инициатива отдельных стран. Находящаяся в состоянии конфликта Украина никому не интересна как союзник. Впрочем, и по окончании боевых действий киевским властям придется потрудиться, чтобы заслужить место на галерке альянса.

НАТО не станет помогать Украине

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Постоянный представитель Германии при Североатлантическом альянсе Рюдигер Кениг напомнил, что Украина не входит в военно-политический блок. Поэтому он не отвечает на просьбы Владимира Зеленского о помощи.

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Кениг также отметил, что страны — члены альянса не хотят, чтобы НАТО принимал активное участие в боевых действиях. Вступление в конфликт приведет к большой войне, в которую окажутся втянуты порядка 30 государств.

По словам постпреда, поставки для украинской армии делает не альянс. Оказывать военную помощь Киеву или нет — самостоятельное решение каждой страны.

Альянс не раз называл Украину союзником

Политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов в беседе с «360» заявил, что, несмотря на нынешние заявления, НАТО неоднократно называл Украину союзником. Об этом говорили и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, и другие серьезные политики.

Пока не разрешится украино-российский конфликт, НАТО, как система, не станет официально вмешиваться. Однако на уровне военной, финансовой, политической, разведывательной и другой помощи «бедной Украине» работа давно идет, добавил эксперт. Военные поставки наращиваются: усиленных видов вооружений все больше и больше. Если сначала Киеву присылали гранатометы, палящие на полкилометра, то теперь шлют передвижные установки, которые стреляют на 30 километров.

Идет передача оперативных видов вооружения: мобильные артиллерийские установки, минометы и так далее. Но запрашиваемого Украиной системного оружия — баллистических ракет, новейших танков — пока не дают Сергей Маркелов.

Страны НАТО справедливо опасаются, что, получив подобное вооружение, киевский режим начнет атаковать ракетами высокой дальности центральные территории России, подчеркнул Маркелов. Все хорошо понимают, какими последствиями это грозит.

Freepik.com

Евросоюз прикрывается НАТО

Хотя официально НАТО не желает вмешиваться в конфликт, альянс все же обучает на своих базах украинских военных. Этому, по мнению Маркелова, есть простое объяснение: Евросоюз хочет помочь Зеленскому, но не желает открыто конфликтовать с Москвой.

Европейцы и так потихонечку каждую неделю откатывают назад три-пять процентов санкций: им нужно жить, а не изображать из себя офигенных ребят, которые за Украину рискнут отношением населения к собственной власти. Сергей Маркелов.

Брюсселю удобно, что территория союза буквально утыкана американскими военными базами — от Сицилии до Прибалтики. Поэтому нет смысла задействовать полигоны, принадлежащие европейским государствам.

«Вдруг какой-нибудь стране надо будет развернуться, сделать иллюзию „Мы любим Россию!“, а тут окажется, что они тренировали ВСУ? А так — нет, база закрытая, привезли хлопчиков, отучили. Всегда можно сказать, что это все делал НАТО», — объяснил Маркелов.

Такая позиция ЕС лишний раз доказывает, что там собрались политические трусы, отметил политтехнолог. У них еще не прошла травма после Второй мировой войны и они боятся прямого участия в конфликте. Поэтому готовы отдать все, лишь бы остаться в стороне.

Воевать поодиночке никто не хочет

Важно понимать, что никакая отдельно взятая страна не станет вмешиваться в конфликт на государственном уровне, подчеркнул собеседник «360». На это не пойдут ни члены Евросоюза, ни их сторонники, ни Соединенные Штаты, ни ближневосточные соседи.

Практически все европейские государства отказываются предоставлять тяжелую военную технику под предлогом того, что нет консолидированного решения всего ЕС, пояснил эксперт. Объяснение, которое больше смахивает на детскую отговорку, для Украины и США такое: «Раз все не дают, то и мы не дадим».

«У них решение, как и по приему, например, Украины в НАТО, принимают 30 стран-союзников. Причем никто из этой тридцатки сам по себе, один, воевать не хочет от слова „совсем“. Если большие Соединенные Штаты хотят, пусть сами воюют, дают деньги и оружие», — сказал Маркелов.

Другими словами, у Брюсселя хороший идеологический щит: ни одна страна ЕС делать ничего не будет, ведь все понимают, что это означает прямой конфликт с Москвой. Но коллективно они готовы выступить и спонсировать Киев.

Freepik.com

Примут ли Украину в НАТО

На прошлой неделе Владимир Зеленский подал заявку на вступление его страны в НАТО в ускоренном порядке. Однако это противоречит фундаментальному условию приема нового члена в альянс, напомнил Маркелов.

Воюющую страну никто ни в какую всемирную общественную, договорную либо какую-то иную систему не возьмет. Зачем нужна страна с военным конфликтом НАТО, которое позиционирует себя как систему коллективной безопасности? Сергей Маркелов

Именно по этой причине, считает эксперт, Турция со своей проблемой в виде Северного Кипра никак не может стать полноправным членом блока. Альянсу не нужна «дополнительная опция» в виде любой страны, которая находится в состоянии военных действий.

«НАТО — это хорошие чиновники, мировые, которые собираются, что-то обсуждают. Тут вдруг залетит украинская делегация, как это уже было не раз, и начнет их пинать, орать: „Просыпайтесь, надо разворачиваться на Восток!“ и так далее», — сказал Маркелов.

В случае приема в свои ряды Украины НАТО автоматически станет воюющим блоком, а не системой коллективной безопасности. Впрочем, даже после прекращения боевых действий украинской стороне будут не слишком рады.

«Украина должна будет привести все границы в порядок, решить все внутренние проблемы, пусть даже с чужой помощью. И только чистенькое, аккуратное и прилизанное, успокоенное государство будут готовы взять, чтобы оно там в уголочке на последнем стуле посидела», — подытожил политтехнолог.

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