США не ожидали заявлений Зеленского об ускоренном принятии Украины в НАТО — Politico | 360°

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США не ожидали заявлений Зеленского об ускоренном принятии Украины в НАТО — Politico

Politico: в США не ожидали заявлений Зеленского об ускоренном принятии Украины в НАТО

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Заявление властей Украины о том, что они будут добиваться ускоренного вступления страны в НАТО, стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена. Об этом изданию Politico сообщили два американских чиновника.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси ушла от прямого ответа о том, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО, но указала на то, что стране надо предоставить гарантии безопасности. При этом конгрессмен Майкл Куигли заявил, что заявку украинских властей надо поддержать, сообщило издание.

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По данным Politico, Запад выражает опасение, что немедленное вступление Украины в НАТО может привести к военному конфликту между США и Россией.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. При этом генеральный секретарь альянс Йенс Столтенберг на внеплановой пресс-конференции сообщил о том, что пока Украину принять в НАТО не могут.

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