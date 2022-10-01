Мир 01 октября 2022, 08:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber США не ожидали заявлений Зеленского об ускоренном принятии Украины в НАТО — Politico Politico: в США не ожидали заявлений Зеленского об ускоренном принятии Украины в НАТО официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Заявление властей Украины о том, что они будут добиваться ускоренного вступления страны в НАТО, стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена. Об этом изданию Politico сообщили два американских чиновника.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси ушла от прямого ответа о том, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО, но указала на то, что стране надо предоставить гарантии безопасности. При этом конгрессмен Майкл Куигли заявил, что заявку украинских властей надо поддержать, сообщило издание.

Реклама

По данным Politico, Запад выражает опасение, что немедленное вступление Украины в НАТО может привести к военному конфликту между США и Россией.

Реклама

0 0 0 0 0 0