Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке | 360°

Важное 30 сентября 2022, 17:08 Поделиться Telegram

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Viber Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке Зеленский: Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке РИА «Новости»

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Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», — сообщил он.

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По его словам, Украина фактически уже прошла свой путь в состав стран — членов альянса и доказала свою совместимость со стандартами военного блока.

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«Они реальны для Украины, реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу и защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина подает заявку, чтобы зафиксировать свое положение в НАТО юридически.

«По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества», — заключил Зеленский.

Ранее в Большом Кремлевском дворце президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей по результатам прошедшего референдума.

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