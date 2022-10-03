Германия объяснила, почему НАТО не помогает Украине | 360°

Мир 03 октября 2022, 08:27 Поделиться Telegram

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Viber Германия объяснила, почему НАТО не помогает Украине Постпред ФРГ при НАТО Кениг: отказ в помощи Украине связан со статусом страны РИА «Новости»

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НАТО не реагирует на просьбы о помощи со стороны президента Украины Владимира Зеленского, поскольку страна не является членом альянса. Об этом в интервью изданию Spiegel рассказал постоянный представитель Германии при организации Рюдигер Кениг.

«Украина — не член НАТО. Поэтому не возникает никаких обязательств по коллективной самообороне», — сообщил он.

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Таким образом он прокомментировал обвинение в игнорировании просьб Зеленского о помощи. Постпред ФРГ при организации подчеркнул, что текущую поддержку Украины со стороны Запада необходимо рассматривать как действия отдельных стран, а не блока в целом.

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Также Кениг заявил, что страны-члены альянса не хотят втягивать всю организацию в боевые столкновения. По его словам, прямое участие военного блока в воореженном противостоянии расширит региональный конфликт до масштаба большой войны, участниками которой станут 30 не склонных к вражде государств.

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