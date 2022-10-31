Россия вышла из зерновой сделки: причины, последствия | 360°

Эксклюзив 31 октября 2022, 14:15 Если Запад хочет уговорить Россию на новую зерновую сделку, ему придется предоставить серьезные гарантии и объясниться Публицист Новоселов: Западу придется объясниться, если он хочет продлить зерновую сделку Сухогруз Razoni с украинским зерном выходит из порта в Стамбуле / Sputnik, Бурджу Окутан

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Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» ответил на вопрос о том, действительно ли Россия, как считают на Западе, использует поставки продовольствия «как оружие», отказываясь от зерновой сделки?

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Далее — прямая речь.

Россия не пытается использовать поставки продовольствия как оружие. Выход из зерновой сделки стал результатом возмутительной террористической атаки на Черноморский флот в порту Севастополя, для которой использовалось прикрытие «зернового коридора».

Министерство обороны России проанализировало данные с навигационных модулей захваченных подводных дронов и определило, что дроны были запущены с побережья в районе Одессы и двигались по безопасному коридору, созданному в рамках «зерновой сделки», после чего сменили курс и атаковали базу Черноморского флота.

Севастопольская бухта / РИА "Новости"

Поскольку зерновую сделку использовали для прикрытия враждебных военных действий, именно инициаторы этой атаки разорвали договоренности и сделали их недействительными. Российское Минобороны объявило, что есть серьезные доказательства участия в атаке Украины и Великобритании. Москва официально запросила созыв Совета безопасности по этому вопросу.

Стоит отметить, что возможное участие Великобритании в нападении на Черноморский флот, а также во взрывах на газопроводах «Северный поток», которые, вероятно, организовали с помощью подобных дронов, может привести к серьезной эскалации конфликта. Запад, как обычно, отмел все обвинения и факты, поэтому ситуация выглядит достаточно тревожной.

Россия не стала бы выступать с обвинениями без доказательств и достаточно высокой уверенности в том, что британцы действительно принимали участие в данных терактах. Однако если Запад просто проигнорирует обвинения и доказательства, перед Россией встанет опасная дилемма. Если она игнорирует возможное участие Великобритании в инциденте и оставит его без последствий, это станет поощрением дальнейших действий подобного рода. С другой стороны — принятие ответных мер может быть расценено как агрессия и вызвать прямое вмешательство НАТО в конфликт, что чревато мировой войной.

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал атаку и обвинения в использовании зерновой сделки в качестве оружия:

«Реакция Вашингтона на произошедшую террористическую атаку на порт Севастополя поистине возмущает. Мы не увидели никакого осуждения безрассудных действий киевского режима. Зато отмечаем полное игнорирование выявленных признаков причастности британских военных специалистов к организации сегодняшнего массированного удара с применением беспилотников. Ситуация еще больше накалилась. Но в США этого замечать не намерены. Опять все свели к ложным обвинениям нашей страны в обострении мировой продовольственной проблемы. В условиях атак и провокаций в отношении российских военных и торговых судов, задействованных в „черноморской“ инициативе, мы не можем продолжать работу, не обращая внимания на вопросы безопасности. В приостановке реализации сделки несправедливо осуждать Россию. Это произошло из-за безрассудных действий украинских властей».

РИА "Новости"

Россия объявила о безвозмездной поставке 500 тысяч тонн собственного зерна беднейшим странам Африки. Учитывая тот факт, что большая часть украинского зерна, которое экспортировалось в рамках «зерновой сделки», оказалась в странах Европы, возможно, без «зерновой сделки» нуждающиеся страны получат больше продовольствия, чем могли бы ожидать в ее рамках.

Антонов высказался на эту тему следующим образом: «Что касается инсинуаций о „провоцировании“ голода, хотели бы напомнить о наших неоднократных призывах направлять продуктовые грузы прежде всего нуждающимся странам. Однако вместо этого добрая половина всех сухогрузов в рамках „зерновой схемы“ уходила в развитые государства. В то время как Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан получали лишь около трех процентов агротоваров».

Зерновой сделке пришел конец. Ее разрушила украинская террористическая атака, подготовленная и организованная западными спонсорами Украины.

Возможно, Россия и могла бы обсудить новую зерновую сделку, но ей потребуются серьезные гарантии. Убедить российское руководство в том, что Западу можно верить, будет непросто. Прежде чем начинать любые переговоры, Западу следует объяснить роль Великобритании в произошедших инцидентах.