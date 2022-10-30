Атаковавшие Севастополь морские беспилотники запустили с побережья Одессы | 360°

Важное 30 октября 2022, 16:25 Атаковавшие Севастополь морские беспилотники запустили с побережья Одессы Минобороны: один из морских беспилотников ВСУ запустили из гуманитарного коридора Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Обломки подводных беспилотников, атаковавших базу Черноморского флота в Севастополе, подняли на поверхность. Согласно изученным данным, основную часть аппаратов запустили с побережья недалеко от Одессы, но один БПЛА стартовал из гуманитарного коридора в Черном море. Об сообщили в Минобороны России.

В ведомстве напомнили, что теракт для атаки на корабли, обеспечивающие безопасность гуманитарного коридора, и гражданские суда украинские военные провели под руководством Великобритании.

Реклама

В ходе изучения обломков стало известно, что установленные на подводных беспилотниках навигационные модули произвели в Канаде. Из их памяти выяснилось, что запуск провели с побережья недалеко от Одессы.

Реклама

«В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности зернового коридора, после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе», — говорится в сообщении.

Координаты движения одного из подводных дронов свидетельствуют, что он стартовал из акватории гуманитарного коридора. Пока предварительной версией считается, что беспилотник запустили с одного из сухогрузов, перевозящих зерно. Пока не известно, кто именно зафрахтовал судно — украинские власти или их кураторы с Запада

Выпущенные украинскими военными подводные и воздушные беспилотники атаковали военную базу Черноморского флота в Севастополе в минувшую субботу, 29 октября. В ходе ответных ударов все аппараты поразили.

В Минобороны заявили, что целью нападения стали военные корабли, обеспечивающие безопасность гуманитарного коридора, через который проходят сухогрузы с украинским зерном.

В ведомстве подчеркнули, что подготовкой операторов беспилотников занимались военные Великобритании, которые также причастны к диверсиям на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». В связи с попыткой атаки ведомство объявило о приостановке выполнения условий контракта по зерновой сделке.

В Министерстве иностранных дел пояснили, что российская сторона больше не может выступать гарантом безопасного прохода гражданских сухогрузов по гуманитарному коридору в Черном море. Там подчеркнули, что выполнение зерновой сделки приостановили на неопределенный срок.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что в новых условиях страна может бесплатно обеспечить зерном беднейшие страны. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru. Глава Минсельхоза добавил, что урожай этого года позволит России полностью заместить поставки украинского зерна на мировой рынок.