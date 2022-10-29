Россия поставит беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерна | 360°

29 октября 2022, 17:53
Россия поставит беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерна
Минсельхоз: Россия готова поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерна
Россия готова на безвозмездной основе поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерна в ближайшие четыре месяца. С таким заявлением выступил российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что страна поставит зерно при участии Турции.
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«С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером, готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова с ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых», — сказал Патрушев.
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В МИД России сообщили, что более 70 сухогрузов с украинским зерном задержали за период действия продуктовой сделки по вывозу продовольствия из киевских портов.
Генсек ООН Стефан Дюжаррик призвала стороны сделать все возможное для продления зерновой сделки и снятия препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России, сообщил НСН. Он подчеркнул, что организация готова продолжать работу для достижения этой цели.
Минобороны РФ заявило 29 октября, что Россия приостанавливает действие соглашения.
Россия
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