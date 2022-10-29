Россия поставит беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерна | 360°

Общество 29 октября 2022, 17:53 Россия поставит беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерна Минсельхоз: Россия готова поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерна РИА "Новости"

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Россия готова на безвозмездной основе поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерна в ближайшие четыре месяца. С таким заявлением выступил российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что страна поставит зерно при участии Турции.

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«С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером, готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова с ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых», — сказал Патрушев.

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В МИД России сообщили, что более 70 сухогрузов с украинским зерном задержали за период действия продуктовой сделки по вывозу продовольствия из киевских портов.

Генсек ООН Стефан Дюжаррик призвала стороны сделать все возможное для продления зерновой сделки и снятия препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России, сообщил НСН. Он подчеркнул, что организация готова продолжать работу для достижения этой цели.

Минобороны РФ заявило 29 октября, что Россия приостанавливает действие соглашения.