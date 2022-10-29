Выход России из зерновой сделки убьет ООН | 360°

Эксклюзив 29 октября 2022, 21:29 Выход России из зерновой сделки убьет ООН Политолог Журавлев: ООН не выполнила своих обещаний по зерновой сделке Pxhere

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Россия приостановила свое участие в сделке по вывозу зерна из портов Украины после попытки теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал «360», какими будут последствия такого решения ждать и как себя поведет ООН.

Далее — его прямая речь.

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Обмен уступок на обещания

Сделка заключалась в чем? В том, что мы выпускаем украинское зерно, нам поэтому позволяют вывозить свое. Но ее провели по классической украинской схеме — когда обменивались наши уступки на их обещания.

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Нашу часть сделки никто не выполнил — ничего нам не дали, ничего не позволили, просто вывозили зерно с Украины, чтобы Европе хорошо жилось.

Я удивлен, что мы так долго терпели эту сделку. Наверное, все-таки <…> надеялись, что украинцы одумаются, но это наивно.

Они всегда так делали, все время говорили: «Давайте, вы войска отведете, а мы потом рассмотрим вопрос об особом статусе». Войска отвели, вопрос об особом статусе никто не рассматривал. «А вот давайте, мы вывезем зерно, а потом разрешим и вам вывозить?» Давайте. «Мы зерно вывозим, а вам когда-нибудь разрешим, но еще подумаем. А поскольку вы завоеватели и оккупанты, то на вас вообще никакие договоренности не распространяются»

Меня удивляла эта сделка с самого начала. Я понимаю, почему мы на нее пошли — из гуманитарных соображений. Но все-таки надеяться хотя бы на минимальную порядочность украинской стороны — очень наивно.

Хлеб Европе вместо голодающей Африки

Выходили корабли из Одессы и других украинских городов и шли на юг под защитой как нашего флота, так и украинского. <…> С Украины, с той части, которая осталась под контролем Киева, свозилось и вывозилось зерно — для этого платились деньги. В Турции все это перегружали. [Зерно] уходило либо наружным путем, либо теми же кораблями, но уже в Средиземное море. Ни в какую Африку почти ничего не пошло, как нам обещали. Говорили: «Накормим голодную Африку, вы этому препятствуете». Никто этого не делал, все это ушло в Европу, чтобы там не начался рост цен еще и на хлеб.

Поскольку они вместо хлеба засеяли свои поля эклектическими батареями, то у них проблема с продовольствием и возникла. Вот ее и решили — как всегда, постарались нас обмануть. Сейчас мы отреагировали на этот обман. Они, наверно, очень удивлены, поскольку считают, что мы всегда должны идти на уступки, а они подумают, уступать ли нам.

Для ООН все серьезно

Так как они не выполняли своих обязательств по сделке, то для нас не будет никаких последствий. Вопрос стоит лишь в том, сколько зерна еще осталось. Если все вывезено, то и для Европы ничего не изменится. Для Украины тоже, потому что там главный объект изменений — это линия соприкосновения.

А вот для ООН это серьезно: организация гарантировала сделку, которая практически провалилась. Это сильно снижает авторитет ООН, но позволяет предположить, что организация обрушится на нас с критикой.

Чтобы спасти собственное лицо, попытаются замазать наше. Скажут, что русские какие-то странные: мешают вывозить зерно в обмен на оружие для Украины

В ООН будет еще одна трещина. Сегодня организация держится во многом благодаря именно позиции России, которая считает ее существование необходимым. Но еще немного — и не будет такой организации.

Если ООН своим именем легитимизирует сделки, которые банально не выполняются, то существует ли эта организация? Вопрос сейчас встанет не только перед теми государствами, которую свою позицию уже определили, но и перед странами третьего мира. Они давно сомневаются в эффективности организации в постсоветских условиях. Ведь именно ликвидация СССР во многом ослабила ООН.

Запад честно не играет

Думаю, нам сейчас будут объяснять, что своим выходом из сделки русские отменили меморандум, по которому ООН обязалась вывозить российское зерно и удобрение на мировые рынки. Мол, мы (ООН — примеч. ред.) как раз собирались начать его выполнять, а тут русские сами вышли. Но верить в это бессмысленно, никто его не выполнял с той стороны и даже попыток не делал.

Странно было бы ожидать от сегодняшнего Запада хоть сколько-нибудь честной игры. Он давно объявил себя единственно правильной частью мира.

Россия голодной не останется

Продовольствие [в Европе] подорожает, поскольку наше зерно запрещают вывозить, а украинское либо уже все вывезли, либо вывозить не будут. Вопрос еще и в удобрениях. Мы не ввозим продовольствие в Латинскую Америку, но удобрения — да.

У нас очень хороший урожай в последнее время, с зерном проблем нет. <...> На Украине основной житницей была Херсонская область. Только сейчас она в составе России.

Зерна с Украины не стоит ждать ни нам, ни Европе. Херсон, Николаев — вот что такое украинское зерно. Теперь у них остался один Николаев. Я понимаю, что украинским властям на собственный народ плевать, они его голодом задушат, а зерно все продадут на Запад. Но его все же не так много.

Золотой треугольник зерна — Ростов, Ставрополь, Краснодар — на своем месте, он никуда не делся. Массового голода из-за отсутствия украинского зерна нам ждать не приходится. Европа вывезла с Украины все что можно. Я так понимаю, урожая на следующий год они не ждут, им бы сегодня простоять. Соединенные Штаты кормили себя сами, правда, летом у них была засуха, но они в крайнем случае обдерут Канаду.