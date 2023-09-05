Мир 05 сентября 2023, 19:16 Время НЛО, знахарей и клоунов. Зачем власти США одурманивают население Американист Ордуханян: властям США легче объяснить населению НЛО, чем инфляцию Телеканал «360»

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Соединенные Штаты снова подняли волну новостей, посвященных необъяснимым явлениям. Однако их объяснить как раз просто: будущих избирателей нужно срочно отвлечь от ситуации в стране. Появились знахари, медиумы, вот-вот подойдет снежный человек. Власти готовы предъявить что угодно, только не борьбу с ростом цен, бедностью, преступностью и нелегальной миграцией.

В поисках НЛО

Американцы решили показать миру более сотни видео с неопознанными летающими объектами. Их природу не смогли разъяснить эксперты Минобороны США, поэтому ведомство запустило специальный сайт, на котором собраны свидетельства очевидцев, статистика и рекомендации.

Это не первый американский заход в тему. Год назад появилась специальная комиссия NASA, которая собирала и анализировала сообщения о различных «аномалиях». Результатом стали пара историй о том, как воздушные шарики приняли за летающие тарелки, и призывы не издеваться над уфологами.

Неудивительно, что очередные рассказы о неопознанных объектах, да еще на уровне государственных ведомств, вызывают подозрение, что это продуманная попытка запорошить глаза публике. Или придется признать, что США управляют шарлатаны.

Сказки от неолибералов

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян подтвердил в разговоре с «360», что все разговоры о пришельцах — попытка отвлечь людей от реальных проблем. Причем не просто людей, а будущих избирателей: США продвигаются к президентским выборам, и ситуация обостряется не в пользу действующей администрации.

Так как силовые структуры полностью контролируют неолибералы и стоящие за ними BlackRock, State Street, The Vanguard Group и прочие олигархические мрази, они сейчас запускают очередную сказочку. Рафаэль Ордуханян

Американист подчеркнул, что все опубликованные на новом сайте материалы не имеют отношения к научной фантастике. Просто какие-то объекты, которые вполне могут оказаться, например, сошедшими с орбиты спутниками или метеозондами.

«Я был свидетелем того, как развенчали миф о пришельцах в блестящих комбинезонах, которых якобы нашли в пустыне Аризоны. Оказалось, это были манекены с датчиками, которые использовало американское министерство обороны для испытаний высоковысотных костюмов», — напомнил Ордуханян.

Время «снежного человека»

Все это — иллюстрация того, каким образом будут развиваться события в США, уверен американист. Можно почти с 100% вероятностью гарантировать, что в ближайшее время где-нибудь в Миннесоте появится знаменитый «снежный человек». Все чаще на Штатах возникают какие-то знахари или непонятные апокалиптические предсказатели.

Ордуханян уточнил, все это чем-то напоминает Россию 191-1917 годов: мистика, Распутин, вызовы духа Наполеона, от которого требовали ответа, когда большевики уйдут, и так далее. Теперь, в XXI веке, это реальность США.

Американское общество сейчас впадает в какое-то мистическое пространство. Почему? Потому что экспертное сообщество в силу своей некомпетентности и прежде всего, конечно, так называемая политическая элита, не в состоянии контролировать и объяснять реальные процессы, происходящие в стране. Рафаэль Ордуханян

Власти не в состоянии пояснить людям причину инфляции, безработицы, роста преступности, миграционного кризиса, запредельные цены на продукты питания, бензин и прочие товары, добавил собеседник «360».

«Им легче объяснять НЛО, чем дать ответ американцу, который спрашивает: „Почему вчера было по три, а сегодня по пять?“ Решить эти проблемы власти не могут, а вот за пришельцами или „снежным человеком“ гоняться — пожалуйста! Когда у тебя бардак дома, самое время устремить свои глаза вверх, к звездам», — констатировал Ордуханян.

Он предложил в следующий раз не беспокоить российских дипломатов и политиков, а сразу посылать на переговоры с американцами отечественных уфологов, парапсихологов и экстрасенсов. С другой стороны — все равно будет клоун, так что им будет о чем поговорить, подытожил эксперт.