Общество 05 сентября 2023, 08:25 Пентагон создал сайт об НЛО Пентагон запустил сайт с рассекреченными видео и рекомендациями военным по НЛО Pxhere

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Минобороны США рассекретило 143 видео с НЛО, которые не смогли объяснить специалисты. Пентагон запустил специальный сайт со свидетельствами, статистикой и рекомендациями военным на случай встречи с такими объектами.

На нем разместили отчет американской разведки, в котором военные признались — они не смогли объяснить происхождение летающих объектов на 143 из 144 роликов. Единственное расшифрованное видео запечатлело сдувающийся в небе шар.

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Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO) представило статистику. Чаще всего объекты и явления, неопознанные датчиками и визуально, происходили на западном и восточном побережьях. Очевидцы рассказывали о круглых объектах размером один-четыре метра белого и серебряного цвета.

Пентагон опубликовал данные, которые хранили под грифом «Секретно». На сайте разместили рекомендации военным на случай встречи с НЛО.

Специальное управление для работы с неизведанным США создали в 2022 году.