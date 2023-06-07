Мир 07 июня 2023, 16:21 Инопланетный маневр. Жителей США отвлекают от скандалов с Байденом Политолог Станкевич: в США говорят об НЛО, чтобы отвлечь от скандалов с Байденом Freepik

Читать 360tv в

Американцы снова принялись рассказывать о пришельцах. Доказательств по-прежнему никаких, только туманные уверения, что инопланетную технику собирают и чинят тайные специалисты под правительственным крылышком. Похоже, все это — попытки отвлечь публику от неудобных вопросов о состоянии экономики США и шаткого здоровья ее президента.

Разговоры об НЛО

Бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки США и ветеран ВВС Дэйвид Граш заявил, что американские власти заполучили космические корабли внеземного происхождения. Все это произошло в рамках долгосрочной секретной военной программы.

Реклама

Особые специалисты геокосмической разведки занимаются поиском, извлечением и восстановлением различных «технических транспортных средств нечеловеческого происхождения», которые либо приземлились, либо потерпели аварию на Земле.

Американец заверил, что представил доказательства существования секретной программы конгрессу, но ответа пока не последовало. По его мнению, в стране идет «изощренная, аморальная и неэтичная кампания» по дезинформации сообщений об НЛО, которая нацелена на население США.

Еще один свидетель пришельцев

Ранее об аналогичных секретных исследованиях «тарелок» пришельцев рассказывал профессор Стэнфордского университета, известный иммунолог доктор Гарри Нолан на манхэттенской конференции «Пентагон, внеземной разум и разбившиеся НЛО».

Однако, по словам ученого, восстановлением обломков инопланетных космических кораблей занимаются специалисты из ЦРУ. Сами пришельцы обитают на Земле по сей день и пользуются продвинутой формой разведки, привлекая неких посредников.

Люди неоднократно сталкивались с инопланетянами, но просто не смогли понять, кто перед ними. Нулан, который изучал «гаванский синдромом», также заявил о схожести поражения мозга его жертв с теми, что есть у очевидцев НЛО.

Комиссия NASA по UAP

Недавно, 31 мая, состоялась открытая пресс-конференция специальной комиссии NASA. Ее участники рассказали о своих исследованиях: год они собирали, обобщали и анализировали свидетельства о таинственных аномалиях.

Кстати, теперь ученые не говорят НЛО, или UFO, — только «неопознанный летающий объект». Новый термин звучит как «неопознанные воздушные явления», UAP, или НВЯ. Таким образом, по мнению специалистов, можно охватить не только непонятные объекты или происшествия в небе и космосе, но и на Земле, и под водой.

Freepik

Комиссия NASA изучила более 800 таких сообщений и пришла к выводу, что лишь небольшая часть из них — от 2% до 5% от общей базы данных — не поддается научному объяснению. Собственно, это и весь сеанс «с последующим разоблачением».

Никаких удивительных открытий или признаний не обнародовали. Публика услышала лишь пару баек о том, как воздушный шарик приняли за летающую тарелку, и призывы не издеваться над теми, кто изучает или видел НЛО, то есть НВЯ.

Отвлечение внимания

Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич в разговоре с «360» отметил, что любые публичные рассуждения на тему пришельцев без предъявления каких-то видимых доказательств — материальных объектов или, может быть, живых инопланетян — лишь отвлечение внимания публики.

Отвлечение внимания от многого: от достаточно сложного состояния экономики Соединенных Штатов, острейшего внутреннего конфликта от избирательной компании. Кроме того, сейчас набирает силу скандал вокруг президента Джо Байдена и его физических способностей. Сергей Станкевич

Станкевич также напомнил о «подвигах» Хантера Байдена и других членов семьи президента на финансовом фронте. Чтобы люди не начали задавать неудобные вопросы, все эти скандалы стараются загородить рассказами о летающих тарелках и блюдцах.

Едва ли истории об инопланетных технологиях нацелены напугать Россию: американские политики не могут быть столь наивны, добавил политолог. А вот простые жители США, да и не только, вполне могут принять рассуждения о внеземном разуме за чистую монету.

«С одной стороны люди в XXI веке, конечно, скептичны, но с другой — они растеряны, дезориентированы и психологически травмированы. Будучи в таком состоянии, человек охотнее верит в какие-то лже-сенсации», — подытожил Станкевич.