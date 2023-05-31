Интересное 31 мая 2023, 23:41 Пиар на полусумасшедших. Американский ученый заявил, что НЛО среди землян Ученый Эйсмонт заявил, что поводов не верить в НЛО намного больше, чем верить Freepik

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Иммунолог из США заявил, что пришельцы давно находятся среди людей. Ученый известен своим развенчанием мифа о гуманоиде Атакамы и рядом новаторских работ. Однако после исследований «гаванского синдрома» американец стал делать заявления о вмешательстве НЛО. При этом не исключено, что все это было лишь пиаром или разогревом перед докладом комиссии НАСА.

Американский профессор заявил о реальности НЛО

Профессор Стэнфордского университета доктор Гарри Нолан на манхэттенской конференции «Пентагон, внеземной разум и разбившиеся НЛО» заявил, что инопланетяне 100% посещали Землю, сообщила британская газета Daily Mail.

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Человечество неоднократно сталкивались с пришельцами, но «подобно южноамериканским племенам, впервые обнаружившим испанские корабли», люди просто не поняли, кто перед ним и не заметили ничего особенного, пояснил Нолан.

Ученый сослался на работы специалистов из ЦРУ, которые занимаются восстановлением обломков инопланетных космических кораблей. Он также отметил, что пришельцы обитают на планете по сей день и пользуются продвинутой формой разведки, привлекая неких посредников.

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Вера не синоним эксперта

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в разговоре с «360» отметил, что вероятность существование пришельцев на Земле, как в анекдоте о динозаврах, равна 50% — или они есть, или их нет.

Должно быть четкое разграничение. Есть вещи, в которых человек специалист, занимается исследованиями и является экспертом. В этом случае он может давать какие-то комментарии. Во что он верит — его личное дело.

Вибе подчеркнул, что человек может верить во что угодно, хоть в инопланетян, хоть в Чупакабру. Но одна лишь вера, без доказательств, не делает экспертом и не придает его словам абсолютно никакого веса.

Ученый добавил, что 31 августа прошла пресс-конференция НАСА, посвященная НЛО. На ней комиссия, созданная агентством, обобщила, проанализировала и суммировала все имеющиеся на сегодняшний день свидетельства о пришельцах.

Доклад исследовательской группы по классификации и оценке данных неопознанных аномальных явлений, 31 мая 2023 года / YouTube

Поводов для скепсиса больше

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт отметил, что Нолан не первый ученый, который делает подобные заявления об НЛО и пришельцев с других планет.

Большой соблазн всегда обнаружить какой-то инопланетный разум, ем более найти пришельцев, которые обладает разумностью. Но, к сожалению, ни разу подтверждения такого рода открытие не получали, как и в этом случае. Натан Эйсмонт

Эйсмонт отметил, что в качестве доказательства используется очень распространенная ссылка на исследования ЦРУ неких обломков потерпевшего катастрофу космического аппарата. Однако каких-то свидетельств, доказательств нет, только рассуждения на эту тему.

Даже если предположить существование инопланетян, они должны были оставить следы своего пребывания, пояснил ученый. Однако науке не известны подобные артефакты. Едва ли пришельцы были настолько аккуратны и бродили по Земле так, что никто их не замечал, кроме американского иммунолога.

Все это в высшей степени сомнительно. Мне кажется, что основная цель этой публикации — привлечь просто к себе внимание, увеличить тираж, и все. Потому что оснований верить в НЛО нет никаких, в то время как оснований не верить в это более чем достаточно. Натан Эйсмонт

Эйсмонт уточнил, что часть фотографий НЛО или свидетельства очевидцев были как-то зафиксированы и расследованы. И, как всегда, эти «летающие блюдца» оказывались некими атмосферными явлениями, которые выглядели необычно.

«Когда что-то выглядит сильно необычно, непривычно, мы подозреваем то, че нам больше всего хочется больше всего хочется. Например, обнаружить инопланетян или летающие тарелки. И иногда таким желанием настолько трудно противостоять, что желаемое принимается за действительное», — сказал ученый.

Кто такой Гарри Нолан

Доктор Нолан заметно отличается от большинства «популяризаторов пришельцев». Он иммунолог, автор множества научных статей, был номинирован на Нобелевскую премию и включен в список лучших ученых Стэнфордского университета. Кроме того, у ученого не один десяток патентов.

Основные работы Нолана связаны с исследованиями аутоиммунитета и воспалений, онкозаболеваний, процессами образования и созревания клеток крови. Он разработал быстрое производства ретровирусов клеток 293T для генной терапии.

Последние несколько лет профессор и его лаборатория работают над проектами по лихорадке Эбола, гриппу, вирусу Зика и COVID-19. Также Нолан продолжает работу над взаимодействием иммунитета и опухоли при многих видах рака человека.

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Гуманоид Атакамы

Нолану в 2012 году предложили исследовать так называемого гуманоида Атакамы. Эта 15-сантиметровая женская мумия с сильно удлиненным черепом и лишь десятью парами ребер была найдена в 2003 году в южноамериканской пустыне.

Многие подозревали, что гуманоид — пришелец. Однако изыскания Нолана показали, что-либо это мумия девочки с неизвестной и тяжелейшей карликовостью, которая прожила не более семи лет, либо недоношенный ребенок с прогерией — аномально быстрым старением.

«Гуманоид Атакамы» / Викимедиа

Кроме того, Нолан сильно срезал возраст мумии. Если первоначально говорили о тысячелетии, то по расчетам ученого, останкам было не более 40 лет: Атакамская пустыня — одно из самых сухих мест на земле, способствующих нетлению органики.

При исследовании ДНК гуманоида Атакамы обнаружили негативные мутации примерно в 60 генах, приведшими к сколиозу, преждевременному старению и прочим изменениям. Выводы профессора предсказуемо не понравились испанскому бизнесмену, который купил мумию для частной коллекции.

«Гаванский синдром»

Видимо, впечатлявшись работой Нолана, ЦРУ предложило ему выяснить причины «гаванского синдрома». С ноября 2016 года сотрудники посольств США и Канады на Кубе, стали жаловаться на головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом.

Позже подобные симптомы были замечены у сотен американских дипломатов, военных и сотрудников спецслужб в различных странах мира. При этом врачи в один голос твердили, что пациенты абсолютно здоровы и причин для плохого самочувствия у них нет.

Снимки МРТ головного мозга / Freepik

По доброй традиции правительство США заявило, что причина «гаванского синдрома» — прицельная атака микроволнового оружия русских. Вот только доказательств, даже плохоньких, этому не нашлось и после шести лет изысканий было решено, что болезнь имеет естественные причины.

Нулан заявил, что обнаружил у пораженных «гаванским синдромом» поражения мозга, похожие на те, что есть у очевидцев НЛО. У большинства проявлялись симптомы — будто их головы сканировали с помощью МРТ. Пока выводы профессора никто официально не подтвердил.