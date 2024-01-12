Мир 12 января 2024, 17:57 Старые методы стареющего Байдена. Зачем американцы и британцы ударили по Йемену? Политтехнолог Непша: Байден начал бомбить Йемен ради президентского кресла Wang Shang / XinHua / Global Look Press

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Ранним утром 12 января Йемен сотрясла череда мощных взрывов — коалиция, состоящая из Соединенных Штатов Америки и Великобритании, при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесла 73 удара по четырем провинциям республики, в том числе в столице Сане, а также в Ходейде, Таизе и Сааде. Что не поделили англосаксы со странами Ближнего Востока? Как обстрелы Йемена скажутся на состоянии региона и мира? Что будет дальше? «360» задал экспертам главные вопросы.

1 Что произошло в Йемене? По информации журналиста британского издания The Times Стивена Суинфорда, вечером 11 января премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак уже обсуждал нанесение по Йемену удара в течение нескольких часов. В ночь на 12-е число американо-британская коалиция начала обстрел территории, подконтрольной движению «Ансар Алла», которое называют хуситским. По информации Reuters, удары наносили как с кораблей ракетами Tomahawk, так и с подводных лодок и самолетов — всего потратить на атаку пришлось около сотни высокоточных снарядов. Целью для США и Великобритании стали военные объекты хуситов: сотрудники The New York Times утверждают, что ракеты поразили военные базы, несколько аэропортов на побережье, точки запуска дронов. Позже представитель Вооруженных сил движения «Ансар Алла» Яхья Сариа в соцсети X заявил, что в результате атаки погибли пять участников движения, шестеро ранены. Военный представитель «Ансар Алла» Яхья Сариа / Global Look Press

2 Кто такие хуситы? Политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров пояснил «360», что военизированное движение «Ансар Алла» стало играть особо важную роль в политике Йемена примерно с 2015 года. Тогда страну раздирала гражданская война, завершившаяся интервенцией коалиции арабских государств: разные части Йемена перешли под контроль некоторых других стран, например Саудовской Аравии или ОАЭ. «„Ансар-Алла“ — боевое крыло мусульман-зейдитов, это очень своеобразное течение в шиизме. Основное население живет как раз на севере. И это военное крыло хуситами называть неправильно. Создателя „Ансар-Алла“ и правда звали Хусейн Аль-Хуси, но сейчас движением управляют совершенно другие люди», — рассказал политолог.

3 Что не поделили Йемен и США? Поводом для агрессии со стороны Штатов и Великобритании (а также их союзников по коалиции, некоторые из которых, к примеру Нидерланды, прислали в помощь ровно одного офицера) стало решение движения «Ансар Алла» не пускать через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив корабли, связанные с Израилем или везущие ему помощь в виде вооружений. Шиитское движение «Ансар Алла», плотно связанное, по данным различных источников, с иранской «Хезболлой», сразу после начала конфликта в секторе Газа заняло активную пропалестинскую позицию. И по-своему решило вмешаться в происходящее, ограничив Израиль в получении западной помощи. Корабли, нарушавшие их распоряжение, хуситы обязались атаковать. За время конфликта Соединенные Штаты насчитали примерно 27 случаев нападений хуситов на коммерческие суда. Сразу после ударов по Йемену президент США Джо Байден заявил, что из-за атак более двух тысяч кораблей вынуждены были выбирать более длительные маршруты. Эти нападения поставили под угрозу личный состав США, гражданских моряков и наших партнеров, поставили под угрозу торговлю и свободу судоходства. В результате 27 нападений на международное коммерческое судоходство пострадали свыше 50 стран. Джо Байден Семен Багдасаров объяснил «360», что в этот раз США действительно пытались таким образом защитить интересы своего судоходства — немудрено, ведь на кону оказался крайне выгодный торговый морской путь. «Раскалять обстановку до такой степени ни американское, ни британское правительство не хотели бы. Они хотят взять под контроль судоходство в Красном море, чтобы все шло так, как раньше. Они даже худо-бедно создали подобие коалиции, на это потребовалось некоторое время», — пояснил эксперт. В конце ноября 2023 года две баллистические ракеты были выпущены из района, контролируемого хуситами, по военному кораблю США в Аденском заливе / U.S / Navy / Keystone Press Agency / Global Look Press Политтехнолог, эксперт информационных стратегий, специалист в области геополитики, преподаватель РЭУ имени Г. В. Плеханова Марк Непша посчитал, что действия американцев имели, напротив, более сложную мотивацию. По его мнению, Джо Байден решением об ударе по Йемене попытался не только убить некоторое число хуситов, но и избавиться сразу от нескольких проблем: например, необходимости предоставить избирателям что-то в качестве достижения в преддверии президентских выборов. Chris Kleponis — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

4 Что выиграют США из-за конфликта с Йеменом? Непша уверен, что Байден намеренно не стал обращаться в конгресс за одобрением очередной маленькой победоносной войны. «Он воспользовался правилами эпохи Вьетнамской войны: президент имеет право участвовать в конфликте без одобрения конгресса продолжительностью до 60 дней. Но любое задевание конгресса приведет к еще большему расколу внутри, потому что осталась почти неделя до шатдауна, который грозит Америке», — напомнил эксперт. Другая важная цель Байдена — закрепиться на Ближнем Востоке после того, как американские войска столь неудачно вышли (давайте честно: позорно сбежали) из Афганистана, а потом не сумели повлиять на палестино-израильский конфликт. Штаты утратили контроль, не сумев ни дипломатически договориться с воюющими сторонами, ни сгладить иранскую позицию, ни сгладить израильскую позицию, сколько бы Блинкен туда ни ездил, результата нет. Байдену нужен хоть какой-то успех. Марк Непша Особенно показателен на этом фоне скандал с главой Пентагона Ллойдом Остином и попыткой замолчать его госпитализацию по причине серьезного заболевания. Теперь становится чуть понятнее рвение оборонного сектора США держать такие новости вдали от общественности. Ведь понятно, что решение о бомбардировке Йемена министр обороны принимал прямо с койки. «По-моему, Остин — первый за 150 лет министр обороны, которому готовы выразить вотум недоверия. <…> Это все забавно. Ллойду Остину мы желаем здоровья, но из больничной палаты некорректно управлять такими действиями, как бомбежка какой-то другой страны. Его потенциальные управленческие навыки изначально вызывают вопросы», — заметил эксперт. Джо Байден и глава Минобороны США Ллойд Остин, октябрь 2023 года / Ting Shen — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

5 Что будет дальше? Прогноз после бомбардировки Йемена Опрошенные «360» аналитики сошлись во мнении, что в возникшем треугольнике «Йемен — США — Великобритания» существует единый центр — и это Иран. Он имеет крайне высокий конфликтный потенциал, способный прогреметь на весь регион. Иранский МИД назвал атаку на позиции хуситов произволом. Семен Багдасаров предупредил, что всеобщая атмосфера тлеющего конфликта может разыграться в третью мировую. Йеменский конфликт с Западом напрямую связан с израильской агрессией в секторе Газа, поэтому нервы могут не выдержать в первую очередь у Биньямина Нетаньяху. «Очевидно, что операция в Газе провалилась, потери у Израиля очень большие, они не могут взять эту территорию под контроль. При этом делают одно воинственное заявление за другим, против Ливана в том числе. Если там разразится война, это будет большая война. Кто гарантирует, что Нетаньяху в своем уме? Якобы Иран скоро создаст несколько ядерных бомб. А где гарантии, что Нетаньяху не нанесет ядерный удар по Ирану?» — задался риторическими вопросами политолог. Политтехнолог Марк Непша также назвал Иран одной из важнейших стран региона и посетовал, что такими темпами Ближний Восток вновь вернется к турбулентностям времен «арабской весны». «Иран — главная метацель, стоящая перед США. На самом деле санкции, которые вводили против Тегерана и были самыми крупными до СВО, не сумели задавить ни Иран, ни его ядерную программу. Как кажется „демократическому“ обществу, Иран несет в себе угрозу. Мне так не кажется: Иран защищает в первую очередь свои интересы, как и любая страна», — подытожил собеседник «360».