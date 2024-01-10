Мир 10 января 2024, 23:51 Серьезное оружие. Американские ракеты «Томагавк» опасны, но у России есть «Кинжалы» Военный эксперт Орлов назвал американские «Томагавки» серьезным оружием U.S. Navy/Global Look Press

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Американские крылатые ракеты «Томагавк» (Tomahawk) способны долететь до целей на большей части России, предостерег главком Военно-морского флота РФ, адмирал Николай Евменов. По его словам, корабли, несущие эти ракеты, являются одной из главных угроз для страны. Чем опасны «Томагавки» — в материале «360».

Об угрозе крылатых ракет США Евменов рассказал в интервью «Красной звезде». По его словам, безопасности России угрожает наличие «мощных группировок» иностранных ВМС в Тихом и Атлантическом океанах, а также в Средиземном море.

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«На формирование угроз военной безопасности Российской Федерации <…> оказывают влияние такие основные факторы, как патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности „Томагавк“ с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России», — предупредил адмирал.

История создания ракет «Томагавк»

«Томагавк» представляет собой семейство крылатых ракет большой дальности морского базирования. Их производством занимается один из крупнейших в мире оборонных подрядчиков — Raytheon Technologies. Примерная стоимость одной ракеты составляет 1,45 миллиона долларов.

В 1967 году египетские катера потопили израильский эсминец с помощью противокорабельных крылатых ракет. Уничтожение крупного судна привлекло дополнительное внимание к ракетам и стимулировало разработку средств защиты от них.

Christopher Senenko/U.S .Navy/Global Look Press

В 1972 году в США решили разработать легкую ракету калибра 533 миллиметра, которую субмарины могли бы запускать прямо из торпедных аппаратов. Впервые «Томагавки» запустили с боевых кораблей в 1980 году. Через три года ракеты этого семейства официально поступили в ВМС Соединенных Штатов.

Со времен войны в Персидском заливе «Томагавки» стали излюбленным оружием американских президентов и символом «антитеррористических операций» США. Ракета, задуманная как стратегическая и противокорабельная, превратилась в универсальное тактическое оружие.

С 2004 года на вооружении американцев находится Tomahawk Вlock IV. Сейчас идет процесс доработки Tomahawk Вlock V. Первые ракеты этого типа Военно-морские силы США получили весной 2021 года.

Matthew Daniels/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Томагавк» — это старая ракета, ей уже достаточно много лет, напомнил в беседе с «360» эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Она, если там кому-то интересно, фигурировала в различных американских военных фильмах еще со времен СССР. Поэтому говорить, что ракета какая-то новая, конечно, нельзя. С другой стороны, она, конечно, постоянно модернизируется, существует уже несколько модификаций это ракеты. Владимир Орлов военный эксперт

РИА «Новости»

Орлов добавил, что ракета существует только в варианте морского базирования. Ее пытались адаптировать для наземного использования, но дело не пошло.

Характеристики ракет «Томагавк»

Tomahawk — это дозвуковой моноплан со складывающимися крыльями. Его оснастили небольшим турбовентиляторным двигателем Williams F107.

Ракеты способны летать на высоте 30-50 метров на дозвуковой скорости. При этом Вlock IV и Вlock V поражают цели на расстоянии до 1600 километров. Одна из главных особенностей «Томагавков» заключается в том, что ракеты можно перенаправлять во время полета. Они могут часами курсировать над полем боя и мгновенно менять курс по команде.

Для наведения «Томагавка» используют GPS и системы INS, TERCOM, DSMAC. Даже если заглушить сигнал GPS, ракета не собьется с цели.

Действительно, полетная дальность этих ракет, в принципе, позволяет достигать из вероятных мест пуска этих ракет каких-то основных стратегических районов Российской Федерации. Но, опять же, нужно понимать, что ракета «Томагавк» — это крылатая ракета. Она летит с не очень большой скоростью, поэтому наша ПВО в состоянии с ней бороться. Владимир Орлов военный эксперт

РИА «Новости»

Применение ракет «Томагавк»

Вооруженные «Томагавками» корабли участвовали в боевых действиях еще до 90-х годов. Модернизированный «Нью-Джерси» обстреливал Ливан, а в 1991 году американский эсминец и две подводные лодки впервые запустили ракеты по Ираку. По этой же стране «Томагавки» снова полетели в 1993 году.

В сентябре 1995-го ракеты применили против цели в Европе — крейсер «Нормандия» запускал их по позициям боснийских сербов. Во время операций «Удар в пустыне» и «Лиса в пустыне» в 1996 и 1998 годах атакам «Томагавков» подверглись Ирак и Афганистан. С 2017 года крылатые ракеты используют в Сирии. Еще одна страна, которая эксплуатирует «Томагавки» — Великобритания.

Наш ответ ракетам «Томагавк» — «Калибр»

«В принципе, оружие это достаточно серьезное. И в случае, если они (ракеты — прим.ред.) прорвутся на территорию Российской Федерации, конечно, могут наделать много бед. Поэтому наш Военно-морской флот постоянно совершенствуется, в том числе в части борьбы с носителями подобных крылатых ракет», — подчеркнул Орлов.

РИА «Новости»

Он добавил, что в России есть специализированные подводные лодки, которые находятся в основных районах пуска «Томагавков» для того, чтобы в случае необходимости упредить угрозы. Аналогом американским крылатым ракетам в России служит «Калибр», рассказал эксперт.

«У нас существует ракета „Калибр“ морского базирования. Она, в принципе, в какой-то степени чем-то лучше может быть, чем-то похуже. Но по общим техническим показателям превосходит ракету „Томагавк“», — заключил эксперт.

Дальность полета «Калибра» превышает две тысячи метров, высота достигает 50-150 метров. Российский аналог оснащен собственным радаром наведения.