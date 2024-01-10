Мир 10 января 2024, 19:56 Рикошетом по Байдену. Как госпитализация главы Пентагона превратилась в скандал The Washington Post: глава Пентагона Остин подставил Байдена, скрыв свою болезнь Global Look Press

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Министр обороны Соединенных Штатов, 70-летний Ллойд Остин, остается главным героем американских СМИ. Журналисты не столько смакуют подробности его жуткого диагноза, сколько удивляются, как военная система их страны докатилась до такой безалаберности. Ведь пока Вашингтон старается поддерживать образ мирового жандарма, ответственный за армию человек скрывает информацию о своем состоянии от президента. Милитаристский кавадрак по-американски исследовал «360».

Что произошло с Ллойдом Остином

По информации газеты The Hill, о госпитализации главы Пентагона стало известно 5 января вечером (по местному времени), а в больницу он попал еще в первый день 2024 года, сразу после важных переговоров с президентом по поводу обстановки на Ближнем Востоке.

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Ведомство заявило, что Ллойд Остин провел несколько дней в армейском медцентре Уолтера Рида из-за «осложнений после недавней плановой медицинской процедуры». Подробностей процедуры тогда не раскрыли.

Но встревоженную общественность было уже не остановить: только ленивый не возмутился поведению главы Пентагона, который ушел, говоря откровенно, в самоволку. Обычно о сложностях со здоровьем первых лиц США (а министр обороны милитаристского гиганта входит в их число) говорят открыто, но в этот раз у Пентагона ушло три дня на то, чтобы поставить в известность Белый дом.

«Министр обороны — ключевое звено в цепочке подчинения между президентом и военными, в том числе в ядерной цепочке подчинения, когда самые важные решения должны быть приняты за считанные минуты», — заявил сенатор Том Коттон.

Он назвал всю историю с тайной госпитализацией катастрофой и потребовал расплаты за вопиющее нарушение норм безопасности страны. Конгресс потребовал начать собственное расследование против Остина.

Только несколько дней спустя, 9 января, президента Джо Байдена уведомили, что еще месяц назад у Ллойда Остина выявили рак простаты, избавиться от новообразования решили с помощью операции под общим наркозом. К новому году он подхватил инфекцию мочевыводящей системы и повторно попал в больницу.

О том, что министр некоторое время находился без сознания, не узнала вовремя ни одна живая душа.

Как Ллойд Остин поставил под угрозу нацбезопасность США

Казалось бы, в условиях открытой геронтократии власти Соединенных Штатов должны быть готовы к неожиданной госпитализации любого из своих руководителей — гражданских или военных. Но нет.

В нужный момент о состоянии главы Пентагона не узнали ни президент, ни госсекретарь, ни даже заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. О том, что начальник в больнице, ее уведомили 4 января. Позже об этом доложили Джо Байдену, еще через несколько часов — общественности.

Так как полномочия министр все-таки передал, закон формально не нарушили, а вот на административные протоколы Остин, видимо, под влиянием общего наркоза, глаза закрыл.

Согласно заявлениям пресс-службы Пентагона, больше похожим на оправдания, глава администрации Остина Келли Магсамен в тот момент тоже болела, а из-за каникул в офисе министра людей почти не было. Поэтому передать Байдену, что Остина госпитализировали, было просто некому.

Глава Пентагона за два дня до первой госпитализации, 20 декабря 2023 года / Global Look Press

Чем это чревато? Из очевидного: если бы в момент этой трехдневной задержки кто-то решил покуситься на США, то вся система реагирования могла здорово опоздать с реакцией. Из реально случившегося: в отсутствие Остина на посту американские военные нанесли удар по Багдаду, и теперь правомочность этого решения оказалась под вопросом.

По мнению обозревателя NYT Брета Стивенса, история с руководителем Пентагона показала, что Штаты уже не тянут на роль гегемона, которым были и хотели быть для всего мира. Идея Pax Americana угасает (туда ей и дорога), и в этом якобы кроется корень всех бед на планете. Ведь без США миру никак не разобраться со своими проблемами, да?

«Реальность такова, что мир сам себя не контролирует, а мир, где нет полиции, — это столпотворение. Я подозреваю, что мы гораздо ближе к этому миру — возможно, на несколько месяцев, — чем думает большинство американцев. Что произойдет, когда на Украине закончатся снаряды или когда ракета „Хезболлы“ попадет в израильскую школу?» — посокрушался Стивенс.

О том, что украинские снаряды тем временем летели в мирных жителей Белгорода и Донецка, а от палестинских школ из-за Израиля скоро не останется и фундамента, он умолчал.

Но главное: скандал из-за серьезной болезни Ллойда Остина отрикошетил в 81-летнего Джо Байдена, ведь в преддверии выборов многие еще больше засомневались, что президент в состоянии контролировать собственный кабинет министров.

Michael Brochstein / Keystone Press Agency / Global Look Press

Личное и публичное

Учитывая диагноз, желание главы Пентагона оставить подробности госпитализации за закрытыми дверями отделения интенсивной терапии понятно.

Но, по мнению пула репортеров, работающих в Минобороны США, человек с такой зоной ответственности, 40 лет прослуживший в военных структурах, должен был смириться с тем, что все личное когда-нибудь становится публичным, а тайное — явным.

Как главный руководитель обороны страны госсекретарь Остин не имеет права претендовать на конфиденциальность в этой ситуации. Из заявления Ассоциации прессы Пентагона

Журналисты The New York Times быстро узнали, что администрация американского лидера отреагировала на эту историю крайне болезненно.

Многие чиновники были откровенно расстроены, что Остин решил в столь турбулентный для Штатов момент скрыть болезнь, скомпрометировав Байдена как, простите, лидера нации.

«В течение нескольких дней чиновники Белого дома требовали от Пентагона раскрыть больше информации о медицинских проблемах и были ошеломлены тем, что это заняло так много времени», — обтекаемо написали сотрудники издания.

Несмотря на то что Остина, скорее всего, не отпустят в отставку, даже если он попросится, ситуация в Пентагоне вбила последний гвоздь в репутацию американской военщины как гигантской машины, работающей без малейших сбоев и упрямо, словно Терминатор, прущей к своей цели.

Но сила человеческого фактора может переломить любую систему.