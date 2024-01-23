Мир 23 января 2024, 19:04 «Боеспособная» Германия — горе в Европе. Зачем Писториус заговорил о войне НАТО с Россией? Немецкий журналист Рар: люди в Германии не хотят войны с Россией Global Look Press

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Никогда такого не было, и вот опять: Германия открыто заявила о намерении вооружаться, причем прицельно против России. Нет, не подумайте, разумеется, не чтобы напасть на Россию, а строго ради защиты дорогих Берлину союзников по НАТО и Евросоюзу — прибалтийских государств. По крайней мере, именно так заявил в интервью ZDF министр обороны ФРГ Борис Писториус. Быть ли войне Североатлантического альянса с Россией в 2027 году или любом другом, разбирался «360».

Наванговали войну

Беседуя с журналисткой ZDF, Борис Писториус вместо обычного обсуждения ставших уже регулярными вопросов увеличения производительности военно-промышленного комплекса, снабжения армии, а также поставок для ВСУ, сосредоточился на другой теме, которую все активнее муссируют в европейской прессе. Это старое доброе «русские идут».

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Хотя русские если куда и идут, так это на линию соприкосновения, Родину защищать от украинских боевиков, немецкие СМИ с приближением февраля и годовщины начала СВО набирают обороты.

То вдруг в редакцию Bild утекает «секретный план» войны НАТО с Москвой в 2025 году, который оказывается потом лишь сценарием учений бундесвера. То председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр призывает срочно укреплять оборону, так как война с Россией нагрянет в течение лет двадцати. То теперь министр обороны Германии, европейского флагмана НАТО (если только этот статус уже не утек Польше), заявляет новую примерную дату столкновения.

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Прогноз Писториуса очень расплывчатый, зато даты начала активной деятельности боевой группы бундесвера в Литве, призванной «защитить» прибалтов от России, имеются. По его прикидкам, Москва решит пройтись по странам НАТО через «несколько лет».

«Литовская бригада создается именно для такого случая. Это подразделение будет присутствовать на земле. Оно будет готово к развертыванию в 2027 году», — пообещал глава немецкого ведомства.

Милитаризация «на всякий пожарный»

В интервью Писториус почти не скрывает, что «российская угроза» — скорее предлог для наращивания вооружений, чем реальная причина. Ведь неизвестно, что еще произойдет в будущем, но, по его словам, русские в любом случае — опасность для беззащитной Германии.

«Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Важно вооружиться на этот случай», — глубокомысленно изрек Писториус.

На случай, если его соотечественники еще хранят не только благоразумие, но и воспоминания о том, чем кончилась милитаризация Германии чуть менее века назад, министр обороны поспешил добавить: вооружается ФРГ безо всякой охоты, это вовсе не повторение старого сценария.

Прежде всего я понимаю всех, кто чувствует себя неловко из-за того, что закупается больше оружия, понимаю по-человечески и эмоционально очень хорошо. Но опыт истории холодной войны и нынешней ситуации с Путиным гораздо более непредсказуем. Борис Писториус

Писториус так «хорошо» понимает, что курс на милитаризацию ФРГ буквально напрашивается на неблагодарные исторические параллели, что на его заявления отреагировать пришлось в самом Североатлантическом альянсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поспешил хотя бы частично опровергнуть слова главы бундесвера, дескать, прямо вот сейчас никто воевать с Россией не намерен. Да и сама Москва таких сигналов не подает.

«Мы не видим прямых и непосредственных угроз в отношении кого-либо из союзников. Мы внимательно следим за действиями России, усиливаем нашу бдительность, наше присутствие на восточном фланге альянса. Но цель состоит именно в том, чтобы предотвратить любое нападение на кого-либо из союзников», — заверил Столтенберг журналистов.

Получается, громкие высказывания Бориса Писториуса, которого многие в Германии считают одним из наименее раздражающих политиков, способных заменить канцлера Олафа Шольца, — всего лишь бравада с определенными, исключительно личными, целями?

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава бундесвера Борис Писториус / Global Look Press

Карьерный рост на страхе

Стоит сделать небольшой шаг назад и оглядеть положение Старого Света, не уделяя слишком много внимания громким заголовкам, и станет ясно: дела вообще-то плохи и безо всякой «российской угрозы». Вернее сказать, единственную связанную с Россией угрозу Европа обеспечила себе самостоятельно, позволив уничтожить «Северные потоки».

Отсутствие дешевого топлива взвинтило производственные издержки буквально на всех предприятиях. Это вынудило власти Германии вытягивать средства откуда получится, под раздачу попало сельское хозяйство, и…

В итоге на улицах в самых разных городах ФРГ у административных зданий высятся горы дымящегося навоза, на полках магазинов время от времени пропадают то фрукты, то овощи, то — не смейтесь — яйца, а недовольство немцев, привыкших хорошо и стабильно жить на российском газе, растет если не в геометрической, то точно в арифметической прогрессии.

Как в такой обстановке сдержать гнев человеческий? Конечно, вытащить припыленное пугало внешнего врага.

Немецкий журналист, политолог, историк, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар твердо заявил «360»: никакой войны с Россией в Европе никто не хочет. Она не в интересах бастующих фермеров, пенсионеров, вынужденных обедать в столовых для неимущих, да и молодых людей.

Такой конфликт не нужен никому. Кроме элит, разумеется.

«Писториус почему-то считает, что чем больше он будет пользоваться жесткой риторикой, тем больше будут расти его авторитет и авторитет правительства. Будто таким образом он вернет себе доверие немцев, которые в действительности задают вопросы: почему правительство бездействует, пока экономическая обстановка усложняется?» — рассказал журналист.

Протест фермеров в центре Берлина / IMAGO / Maximilian Koch / Global Look Press

Эксперт подчеркнул, что Писториус оказался в этой ситуации выразителем мнения западных элит, которым не хочется терять влияние. Сам глава оборонного ведомства рассчитывает на этом фоне на карьерный рост.

У нас же кризисы, а риторикой «все будет хуже, готовьтесь к войне» правительство пытается запугать немцев, чтобы они не ворчали из-за того, что денег не хватает. Но в то же самое время хотят дать людям понять, что Германия будет тратить большие суммы денег на вооружение, а не на нужды населения — ведь, оказывается, Россия главный враг, нужно готовиться, что она нападет на Европу.

Кроме того, добавил экс-советник немецкого правительства, из поля зрения власть имущих в ФРГ постоянно ускользает критически важная деталь.

«В Германии нет возможностей — и у бундесвера, и у промышленности — наращивать производство оружия так, чтобы быть в состоянии воевать с атомной державой. А о том, что у России есть ядерное оружие, а у Германии нет, вообще как-то позабыли, никто об этом не говорит», — подытожил Рар.