Мир 23 января 2024, 12:21 Столтенберг заявил, что НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны России Генсек НАТО Столтенберг: альянс не видит непосредственной угрозы со стороны РФ РИА «Новости»

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НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны России против кого-либо из союзников, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Его слова привело РИА «Новости».

Организация внимательно следит за действиями РФ, усиливает бдительность и присутствие на восточном фланге альянса.

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«Но цель состоит именно в том, чтобы предотвратить любое нападение на кого-либо из союзников», — подчеркнул Столтенберг.

Американский лидер Джо Байден ранее заявил об угрозах для НАТО из-за конфликта на Украине. Пока конгресс не предпримет действий в 2024 году, США не смогут продолжать поставки вооружения ВСУ. Ставки выходят за пределы Украины, что влияет на альянс и безопасность Европы, привел слова Байдена RT.

Столтенберг в свою очередь отметил, что ситуация на поле боя для Украины может ухудшиться из-за ослабевания поддержки со стороны Запада. Генсек Североатлантического альянса призвал готовиться к плохим новостям с Украины.