Мир 15 января 2024, 18:01 Забыли о русском штыке. Зачем немецкие журналисты врут о планах России на войну с НАТО Немецкий журналист Рар: сообщение Bild о планах войны России и НАТО — провокация Global Look Press

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Работы западных журналистов в последние годы не отличаются не то что правдивостью, а даже правдоподобием: немецкий таблоид Bild на днях опубликовал «план бундесвера» по ведению войны НАТО с Россией. Согласно ему, столкновение должно произойти в 2025 году. Чем руководствовались зарубежные авторы и кто надоумил их написать такие статьи, разбирался «360».

«Секретный план» войны России и НАТО в 2025 году: главные пункты

Немецкий журналист Юлиан Репке, который уже требовал убивать как можно больше русских солдат, а потом признавал, что у киевского режима ракеты закончатся гораздо быстрее, чем у России, выкатил новую сенсацию. Соавтором выступил Георгиос Ксантопулос.

По их данным, бундесвер считает, что уже в этом феврале российские силы начнут мощное движение на позиции ВСУ. К июлю армия управится с украинскими боевиками.

На этом хорошие новости заканчиваются, и журналисты Bild отправляются в увлекательное путешествие по волнам воображения. Ссылаясь на «секретный документ» Вооруженных сил ФРГ, они утверждают, что к осени Россия начнет учения на западных границах вместе с Белоруссией, а также перебросит ракеты средней дальности в Калининград — чтобы захватить Сувалкский коридор между Литвой и Польшей.

К началу 2025 года, заявили авторы материала, Россия открыто начнет притеснять Польшу и страны Балтии, что к маю закончится сбором примерно 300 тысяч солдат стран НАТО, 30 тысяч из которых придется на Германию.

«Сценарий заканчивается через 30 дней после „дня X“. Удастся ли сдержать Россию развертыванием сил НАТО — вопрос остается открытым», — заключили в статье.

Показательно, что директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс впоследствии вынужден был подчеркнуть, что «план» бундесвера — это лишь сценарий учений немецких сил, а не реальный план действий.

Министр обороны Германии Борис Писториус навещает солдат бундесвера в Литве, декабрь 2023 года / Global Look Press

«Гороскоп для Рыбы в Раке»

На высказывания журналистов Bild отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мощный прошлогодний гороскоп для Рыбы в Раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», — написала она в Telegram-канале.

Немецкий журналист, политолог, историк, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар посоветовал спокойнее относиться к всевозможным «сенсациям» западных таблоидов.

«Это сообщение в других германских и европейских СМИ не комментируется вообще. То есть всерьез они его не воспринимают. Мне кажется, тут пахнет провокацией», — подчеркнул он в разговоре с «360».

По его мнению, причина такой попытки накалить обстановку — осознание, что Украина проигрывает противостояние российским силам, а США больше не хотят поддерживать тонущий киевский режим, передавая полномочия Европе. Чтобы добавить совершенно не готовым к этому европейцам мотивации, СМИ начали вновь разыгрывать карту «русские идут».

А европейцы не совсем знают, что делать. С одной стороны, в Давосе идут совещания на высоком уровне, где фактически сделано предложение, чтобы Швейцария попыталась поговорить с Россией о дипломатических переговорах. В других руководящих кругах Европы это воспринимается иначе: «Россия не может выиграть, Украина не может проиграть, из последних сил надо укрепить Украину». Александр Рар

«Пытаются нас запугать»

О встрече в Давосе вспомнил и российский политолог и журналист Юрий Светов. Он посчитал, что статья Bild направлена не только и не столько на европейскую публику, сколько непосредственно на жителей России.

«Они ведут переговоры о мире с кем угодно, только не с Москвой. Думают, будто, как только решат, что надо переговариваться, мы сразу прибежим в любое место, куда они позовут, и на любых условиях, которые сформировал Зеленский. Отсюда такие публикации», — возмутился собеседник «360».

Однако Светов уверен, что сами немецкие военные морально не готовы к открытому противостоянию с Россией.

Неготовность немецких сил обсудили и в соцсетях, сравнив, например, выправку немецких военных в 2023 году и ровно 40 лет назад, во времена ГДР.

«Немецкие генералы понимают, что у России за эти два года скопился опыт, которого нет ни у одной армии мира, произошло перевооружение, а главное — они выводят все время за рамки наши баллистические ракеты и ядерное оружие. Хотя мы предупреждаем: будет угроза стране — получите по голове ядерным оружием», — заключил политолог.