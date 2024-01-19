Эксклюзив 19 января 2024, 23:08 Загнать в стойло. Зачем Европа заговорила о скорой войне с Россией Блогер «Голос Мордора»: европейцев пугают Россией, чтобы добиться покорности Unsplash

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Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал население стран Североатлантического альянса готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет. Разговоры о возможном конфликте НАТО и РФ ведутся уже давно, однако особенно активизировались в последнее время. Что на самом деле стоит за громкими заявлениями европейских политиков и военных, объяснил Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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На Западе все чаще говорят о большой войне с Россией. На днях об этом говорил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сегодня об этом же заявил большой генерал НАТО Боб Бауэр. Готовиться надо, мол. А главное — чтобы простой народ осознавал, что ему придется проститься со спокойной сытой жизнью, а, может, и толпами пойти на фронт, в солдаты.

Что это? Реально ли эти люди думают о возможности войны, которая неизбежно и быстро перерастет в ядерную? На самом ли деле они готовы сжечь весь мир, даже непонятно ради чего? Вероятно и так. Если они полные идиоты, лишенные ко всему и инстинкта самосохранения.

Но есть и еще один вариант. Они реально готовят свой народ к такой жизни, но без всякой войны. Вернее, даже можно говорить, что она где-то там идет, но и это будет большой ложью.

Дело в том, что, скорее всего, тучные времена для Запада прошли. И теперь надо затягивать пояса. Жить по-старому в новом мире не получится, ибо не хватит кормовой базы, а о том, что как-то меняться, эти люди даже и не думают.

Тем, кто на самом деле руководит Западом, важно сохранить свою власть и свои деньги. Пусть даже ценой страданий и обнищания собственных народов. Но народ при этом надо будет держать в стойле, чтобы никаких протестов, никакого недовольства. А что для этого может быть лучше, чем объявить, что идет страшная война и еще хорошо, что вы все пока живы, хоть и не так уж сыты?

РИА «Новости»

Совсем недавно во время пандемии уже был проведен эксперимент по постановке в стойло огромных групп населения. Только тогда этот народ еще сытно кормили. Но ведь можно обойтись и урезанной пайкой? Ну так, чтобы с голоду не померли.

Главное, чтобы работали и не дергались против сильных мира сего, которые будут продолжать жить точно так же, как и раньше. Это и есть борьба с неравенством в их понимании. Потому что все будут абсолютно равны по недоеданию и отсутствию прав, кроме маленькой кучки, которая всем этим управляет.

Джордж Оруэлл все это прекрасно описал в своем знаменитом романе «1984». И фильм прекрасный был, по которому вполне можно составить представление, какую жизнь своим народам готовят эти упыри. И это не теория заговора, это объективная реальность.

Если, конечно, они на самом деле не думают спалить весь мир в ядерном холокосте.