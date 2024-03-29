Мир 29 марта 2024, 19:24 Свадьба в Бразилии. Зачем Макрон летал в Южную Америку Политолог Савченко рассказал, зачем Макрон летал в Бразилию Президенты Бразилии и Франции — Эммануэль Макрон и Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Filipe Bispo / Global Look Press

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Французкий президент Эммануэль Макрон на три дня слетал в Бразилию. Номинальным поводом стала зеленая повестка, однако на самом деле француз рассчитывал склонить бразильского лидера да Силву к перемене позиции по Украине, а также решить некоторые сельскохозяйственные вопросы.

Макрон заявил о свадьбе с Бразилией

Эммануэль Макрон недавно впервые посетил Бразилию, где провел три дня со своим коллегой Луисом Инасиу Лула да Силвой: они побывали в тропическом лесу, публично порассуждали о сохранении Амазонии и справедливости международного налогообложения, сообщило издание Politico.

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Лидеры Франции и Бразилии щеголяли в одинаковых нарядах — белые рубашки с расстегнутым воротом, темные брюки. Политики улыбались, держались за руки и щедро позировали фотографам. В соцсетях это шоу тут же получило язвительное название «свадебная фотосессия».

Макрона такое сравнение ничуть не смутило, он даже поддержал «романтические» сравнения, опубликовав в соцсети X следующий пост: «Некоторые сравнивали фотографии моего визита в Бразилию со свадебными фото, так я говорю им: это и была свадьба! Франция любит Бразилию, а Бразилия любит Францию!»

Слава направо: президенты Бразилии и Франции Эммануэль Макрон и Луис Инасиу Лула да Силва вместе с представителям коренных народов Амазонии, защитником окружающей среды и вождем индейцев каяпо Раони Метуктире. Фото: Filipe Bispo / Global Look Press

Галерея объятий

Интернет-пользователи не только ехидно комментировали снимки Макрона и да Силвы, но и припомнили другие истории с пылким французом. Например, объятия Килиана Мбаппе, который хоть и не стал чемпионом мира в 2022 году, но получил титул лучшего бомбардира.

Ппрезидент Франции Эммануэль Макрон обнимает Килиана Мбаппе на чемпионате мира по футболу, 2022 год. Фото: Robert Michael / Global Look Press

Попали в фотообъектив и объятия Макрона с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком во время визита во Францию в прошлом году.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Елисейском дворце, 10 марта 2023 года. Фото: Rit Heize

Пользователи соцсетей также вспоминали теплые приветствия с экс-премьером Борисом Джонсоном и другими политиками. Однако почему-то забыли (или не решились упомянуть) самого одиозного из них.

Слева направо: президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в Париже, 15 мая 2023 года; они же в Хиросиме 20 мая 2023 года. Фото: Pool /Ukrainian Presidential / Global Look Press

Зато россияне не стали медлить и выложили целый фото-комикс о французской ветрености и разбитых украинских мечтах.

Камни преткновения

Несмотря на трогательные объятия, когда речь зашла об украинском конфликте, у лидеров Франции и Бразилии резко кончился «медовый месяц». Да Силва настаивал, что нельзя отправлять ВСУ военную и финансовую помощь. По словам бразильского лидера, стыдно «инвестировать в оружие, в то время как в мире еще есть голод».

Макрон же в очередной раз публично заявил, что не исключает отправку западных войск на Украину. Подобные сентенции сильно разозлили американских чиновников. Европейцы тоже не в восторге, а французы назвали выходки своего президента «провокациями ребенка-короля».

Следующим спорным моментом стал флот. Начиналось все хорошо: Макрон и да Силва посетили морскую базу, а после того, как бразилец разбил бутылку шампанского о нос дизель-электрической подлодки Tonelero, оба президента потянули церемониальный рычаг и спустили судно на воду.

Tonelero — третья из четырех подводных лодок, которые появились у Бразилии благодаря сделке бывшего президента Франции Николя Саркози и да Силвы в 2008 году. Но этот договор включал и строительство атомной субмарины. Теперь же французы отчаянно тормозят проект, раздавая лишь обещания. Визит Макрона не стал исключением.

Торжественная церемония спуска на воду подводной лодки Tonelero; дизель-электрическая подлодка Tonelero. Фото: Luiz Gomes / Global Look Press

Непубличная повестка визита Макрона

Франция продолжит помогать бразильцам в сфере строительства подводных лодок. Однако можно понять, почему они не хотят передавать опасные ядерные технологии: Бразилия относится к развивающимся странам, напомнил «360» доцент СмолГУ, кандидат политических наук Евгений Савченко.

Например, Саудовская Аравия тоже хочет развивать гражданскую ядерную энергетику, но Соединенные Штаты не горят желанием ей в этом помогать. Если посмотреть на список стран «ядерного клуба», то там будет лишь несколько развивающихся стран — Индия и Китай. Поэтому о передаче Франции ядерных технологий Бразилии речи не идет. Евгений Савченко

Номинально визит Макрона в Бразилию связывали с зеленой повесткой, уточнил эксперт. Лидер Пятой республики анонсировал инвестиции размером более миллиарда долларов в развитие Амазонии и в исследовательский проект Бразилии и Французской Гвианы.

«Но это была публичная повестка. Основные вопросы, конечно, обсуждались за закрытыми дверями: ситуация на Украине и заключение соглашения о свободной торговле между странами блока Mercosur и ЕС. Оба вопроса сейчас достаточно важны для Запада», — пояснил Савченко.

Эксперт рассказал, что страны глобального Юга, к которым относится и Бразилия, не просто не спешат присоединяться к антироссийским санкциям, но и активно сотрудничают с Москвой, преследуя свои интересы.

Против торгового соглашения выступают европейские фермеры: они опасаются, что дешевая сельхозпродукция из стран Южной Америки наводнит рынок ЕС и ударит по ним. Есть свои претензии к данному договору и у ряда стран Латинской Америки, включая Уругвай. Так что окончательное решение еще под вопросом. Евгений Савченко

Общая же цель визита Макрона в Бразилию — укрепление международного положения Франции, для чего используют любые возможности, вплоть до заявлений о размещении французских войск в Одессе или выставления условий Владимиру Путину для участия в саммите G20.

«Однако Франция и ее президент не принимают сколько-нибудь серьезных решений в рамках мировой политики. Кроме того, влияние французов на мировой арене, как показывают события в Африке, явно снижается», — заключил Савченко.

Макрон печется о своем будущем

Эманнуэль Макрон продолжает «перетягивать одеяло» лидера Европы на себя. Его поездка в Бразилию имеет стратегическую задачу — наладить коммуникационный мостик между развитыми странами и так называемым глобальным Югом, добавил политолог Руслан Андреев.

В прошлом году похожую попытку переубедить президента Бразилии принимал и Олаф Шольц, однако успеха она не возымела. Тем интереснее будет сравнить результаты визита Макрона с итогами поездки его коллег из Берлина. Руслан Андреев

«Ястребиные» заявления о возможном вовлечении Франции в военный конфликт связаны с личными амбициями политика: второй срок президентства подходит к концу, а политическое будущее Макрона туманно. Вовремя проявленные лидерские качества и готовность к эскалации конфликта могут дать пост генсека НАТО, допустил политолог.

«Или Макрон рассчитывает на кресло министра будущей объединенной армии Европы. Бразилия сейчас председательствует в G20, куда входят большинство крупнейших экономик мира. И перемена мнения да Силвы в отношении украинского кризиса может стать мостиком для дальнейшей политической карьеры Макрона», — подытожил собеседник «360».