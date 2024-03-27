Мир 27 марта 2024, 10:10 Чиновников США разгневали слова Макрона об отправке военных на Украину Bloomberg: американских чиновников разозлили слова Макрона об отправке солдат РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину разгневало чиновников в США. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник.

«Неоднозначный комментарий по поводу „сапог на земле“ <…> разгневал американских чиновников», — пояснил он.

Реклама

По словам собеседника, такой шаг может привести к конфронтации с Россией.

Макрон в феврале заявлял, что Европа должна сделать все и не дать России победить на Украине. Во время конференции в Париже он настаивал на усилении поддержки Киева. Президент не исключал отправку французских военных.

В ЕС уже осознали, что Украина проиграет, поэтому Макрон разразился воинствующей риторикой. Такое мнение ранее высказал бывший сотрудник Пентагона. Однако даже отправка французских солдат не изменит ход боевых действий, подчеркнул он.