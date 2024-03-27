27 марта 2024, 10:10
Чиновников США разгневали слова Макрона об отправке военных на Украину
Bloomberg: американских чиновников разозлили слова Макрона об отправке солдат
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину разгневало чиновников в США. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник.
«Неоднозначный комментарий по поводу „сапог на земле“ <…> разгневал американских чиновников», — пояснил он.
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По словам собеседника, такой шаг может привести к конфронтации с Россией.
Макрон в феврале заявлял, что Европа должна сделать все и не дать России победить на Украине. Во время конференции в Париже он настаивал на усилении поддержки Киева. Президент не исключал отправку французских военных.
В ЕС уже осознали, что Украина проиграет, поэтому Макрон разразился воинствующей риторикой. Такое мнение ранее высказал бывший сотрудник Пентагона. Однако даже отправка французских солдат не изменит ход боевых действий, подчеркнул он.
Украина
Франция
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