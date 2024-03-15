Мир 15 марта 2024, 17:55 Наполеоновские замашки. Четыре причины, почему Макрон начал грозить России войной Политолог Гуреев: Макрон захотел поражения России на Украине из-за убытков Телеканал «360»

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Где тот очаровательный любитель телефонной демократии, который намеревался за пару созвонов решить украинский кризис? Президент Франции Эммануэль Макрон довольно резко отряхнул с себя перья «голубя мира» и начал совершенно серьезно разгонять в медиапространстве такие заявления по Украине и России, что некоторые уже испугались объявления войны. Зачем лидер Пятой республики возомнил себя Наполеоном и перешел к агрессивной риторике? Внутренние и внешние причины выяснял «360».

1 Причина № 1. Выборы в Европарламент Казалось бы, где Макрон, а где Европарламент? Но связь между Брюсселем и позицией президента Франции на деле очень велика. Он честно двигался оба срока строго в фарватере нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и поддерживал все установки в духе боррелевского «цветущего сада» Европы. Украинский вопрос в этом контексте играет не последнюю роль. Peter Kneffel / dpa / Global Look Press Иронично, но тема Украины помогала политике Макрона и ранее. Начало российской спецоперации на Украине произошло в год президентской гонки во Франции, и Макрону как нельзя кстати пришлась «голубиная» риторика и репутация дипломата, готового сутками висеть на телефоне между Москвой, Киевом и Вашингтоном. Вот только с этих пор ветер переменился, и на нынешних выборах в Европарламент могут ярко проявить себя национально ориентированные партии, объединенные в парламентскую группу «Идентичность и демократия». В ее состав входят «Национальное объединение» Ле Пен во Франции, «Альтернатива для Германии» и «Партия свободы Австрии», а неформальное лидерство в этой компании закрепилось за итальянской «Лигой». Все эти партии объединяет недовольство экономической ситуацией в ЕС, трусостью еврочиновников, а также их самоубийственным желанием отправить все силы и средства на поддержку киевского режима — то есть открыто бросить вызов России. На этом фоне Макрон решил максимально закрутить гайки. Хотя бы на словах. За три месяца до выборов в Европарламент президент Франции наговорил про Украину и Россию в интервью тележурналистам столько всего, что в соцсетях некоторые лидеры мнений взмолились: горшочек, не вари. Вот только избранные заявления Макрона: «Россия — противник. Кремлевский режим — наш противник. Но мы не воюем с Россией. Мы готовы отреагировать на возможную эскалацию со стороны России», — грозился французский лидер. Он также признал, что военпром Франции на длительное интенсивное производство не способен, но темпы работы наращивает. Мы увеличили наши производственные мощности в три раза. Мы также будем производить оружие на Украине, ближе к фронту. Эммануэль Макрон В очередной раз Макрон напомнил, что Франция входит в число ядерных держав, и припугнул соотечественников: успех России будет означать для Европы экономический крах из-за инфляции. «Россия не может и не должна выиграть. Если Россия победит, жизнь французов изменится», — заявил он. Французские кандидаты в Европарламент разделились на два лагеря. Макроновская партия «Ренессанс», зеленые и левоцентристы в один голос поддержали президента, не считая его слова сколько-нибудь опасными, а еще потребовали срочно передать Киеву все замороженные российские активы. «Национальное объединение», левая «Непокоренная Франция» и партия Эрика Земмура Reconquête в разной степени Макрона раскритиковали на ближайших же дебатах за небрежность. Лидер списка Reconquête Марион Марешаль, например, заметила, что если и желает Украине победить, то точно не «любой ценой». «У нас такое впечатление, что Макрон играет в войну, как в конструктор Playmobil», — заметила она. Макрон и Зеленский в Париже, 16 февраля 2024 года / Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

2 Причина № 2. Старая вражда не ржавеет Во все том же Европарламенте Франция имеет право на 81 место. Больше мест только у Германии — 96. Этот факт, судя по всему, не дает Макрону спокойно жить. Несмотря на то что Германия (усилиями канцлера страны Олафа Шольца и властей США) здорово потеряла в экономическом развитии, лишившись дешевых углеводородов из России, взвинтив все экологические меры и взбесив тем самым родное производство и сельское хозяйство, политическое влияние Берлина на Европу все еще чувствуется. Макрон за счет ярой ястребиной риторики пытается лидерство Германии на континенте оспорить. И не он один. Flashpic / Keystone Press Agency / Global Look Press По сообщениям Politico, в Берлине скоро пройдет встреча по Украине в формате «веймарского треугольника», состоящего из Германии, Франции и — внимание! — Польши. Шольц, Макрон и премьер Польши Дональд Туск номинально должны продемонстрировать европейское единство поддержки киевского режима. На деле это выглядит как дележка политического влияния, ведь некоторые особо буйные головы подозревают, что в условиях украинского кризиса центр силы в ЕС может сместиться в сторону постсоветских «младоевропейцев», а повести их за собой проще всего Варшаве. Все заявления Макрона о беспрецедентной помощи режиму Зеленского так или иначе помогали кидать камни в огород канцлера ФРГ, который отказывается отправлять ВСУ ракеты Taurus и вообще на фоне многих выглядит почти тихоней: к войне с Россией не призывает, идею развернуть на Украине контингент НАТО осуждает, пытается называть себя «канцлером мира» (и плевать, что его офицеры собирались подорвать Крымский мост). В начале месяца Макрон попросту обозвал слишком сдержанных союзников Киева трусами. Так что за два года украинского кризиса Шольц и Макрон накопили друг к другу маленькую тележку личных претензий. Она сопровождается не одним вагоном общих исторических проблем, каждая из которых при должном упрямстве может сыграть на разрыв между двумя «лидерами» Евросоюза. Может ли Франция Эммануэля Макрона стать у руля Европы вместо Германии? Говоря откровенно, вряд ли. Бундесвер, конечно, сам задолжал немецкому правительству до шести миллиардов евро. Но производительность его ВПК все еще больше, чем французского. И президент Франции это понимает. Потому его громкие заявления при всех наполеоновских замашках агрессивны ровно настолько, насколько и расплывчаты. «Если ситуация ухудшится, то мы должны быть готовы, и мы будем готовы», — отметил Макрон все в том же телеинтервью. К чему конкретно он собрался готовить Францию, какие конкретно меры он собрался принимать, чтобы «не дать России победить», — загадка, разгадки к которой, скорее всего, просто нет. Только фигура речи. IMAGO / Laurent Theillet / Global Look Press

3 Причина № 3. Акела за океаном промахнулся Еще одна разгадка неожиданной агрессивности Макрона — общеевропейское предчувствие скорых перемен в головном офисе западной демократии, то есть в Вашингтоне. Глядя на рейтинги двух кандидатов в президенты США, европейские державы все больше подозревают, что в новом году им придется иметь дело с Дональдом Трампом. А он уже на полном серьезе пригрозил Европе заниматься обороной самостоятельно, поскольку Дядя Сэм вряд ли придет на помощь союзникам, которые Трампу все больше напоминают нахлебников. А у Дяди Сэма еще с Китаем не все ясно… White House / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Уход США с европейского силового полюса оставит после себя огромную, просто гигантскую пустоту. И Макрон жаждет заполнить ее хотя бы частично. Поэтому у Штатов он позаимствовал весьма ковбойский стиль общения с Россией — от голубя мира не осталось ни перышка, на смену слов о переговорах пришли требования в духе главы Пентагона Ллойда Остина. Даже если Белый дом после ноябрьских выборов достанется вновь демократу Джо Байдену, ослабление позиций США в Европе все еще будет слишком заметным. Неготовность американского конгресса вливать деньги в Украину без гарантий разрешения проблем на южной границе самих Штатов показывает всему миру, что гегемон устал гегемонить везде, куда дотягивались его дипломатические связи, большие капиталы и войсковые операции. Вполне вероятно, что на этом фоне у Франции проснулся собственный опыт навязывания порядков за рубежом. Другое дело, что теперь сделать Францию снова великой и колониальной стало очень непросто…

4 Причина № 4. Африканский разворот Кстати, о колониях. «Переобувка» президента Франции по поводу степени поддержки Украины имеет еще и чисто историко-экономические корни, уходящие именно в Африку. Как рассказал «360» политолог Данила Гуреев, победа России действительно ударит Европу по кошельку, причем неожиданным образом. Выступления против поддерживающего Францию режима в столице Нигера, Ниамей / Global Look Press По его словам, Франция и Германия — одни из немногих стран Евросоюза с экономикой, где доходы все еще превышают расходы. А излишки в ЕС положено сдавать в пользу стран, которым повезло меньше. В постколониальный период Париж сохранял лояльность африканских стран, обменивая их ресурсы на нужную им сельскохозяйственную продукцию, а ресурсы, в свою очередь, пуская в собственную экономику, чтобы содержать и себя, и толпу, например, южноевропейских стран. Теперь, когда французское сельское хозяйство с помощью зеленой политики ЕС благополучно катится в тартарары, победа России в СВО может создать жуткую для Пятой республики ситуацию, когда Москва станет контролировать очень крупный сегмент сельскохозяйственного рынка. «Куда Россия будет реализовывать эти самые продукты сельского хозяйства? Конечно, тем, кому они нужны больше всего, а именно — странам Африки. Как итог, за экономическим разворотом Африки в сторону России последует политический разворот, что отвернет Африку от Франции уже окончательно. Это приведет Францию к повальному экономическому краху», — заявил Гуреев. Так что «не дать России победить» Макрон хочет довольно искренне. Другое дело, что сделать для этого он мало что может. Тем временем поставки зерна в Алжир из России за один 2023 год выросли на 20%. В начале 2024 года из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), поддерживаемого Францией, вышли Нигер, Мали и Буркина-Фасо. «Франция в последний раз участвовала в крупных конфликтах очень давно. Во-вторых, это государство испытывает огромные демографические проблемы. Ну и в-третьих, не стоит забывать, что Россия остается крупнейшей ядерной державой. Совокупность этих факторов приводит Францию в тупик. Воевать против России французам очень хочется. Точнее не так: проигрывать на Украине французам очень не хочется. Но одновременно с этим воевать против России — уже не на словах, а на деле — французы не просто не хотят, а не могут себе этого позволить», — добавил собеседник «360». Выбранная Макроном риторика не находит отклика ни дома, ни во многих других европейских государствах. Недовольство достигло апогея, когда по поводу ястребиных возгласов президента Франции высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он сдержанно попросил Макрона не раскрывать рот без предварительных договоренностей с Североатлантическим альянсом, раз уж Франция в нем состоит. НАТО не планирует отправлять войска на Украину <…>. Нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас. Йенс Столтенберг «Но такие заявления [Макрона] продолжаются, и это довольно глупая политика: говорить, получать по шапке за свои слова, а потом в дальнейшем извиняться», — подытожил Гуреев.