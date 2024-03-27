27 марта 2024, 11:30
Президента Франции назвали «ребенком-королем»
Экс-глава Минобороны Франции назвал Макрона нарциссом за слова об отправке войск
Президент Франции Эммануэль Макрон является нарциссом и «ребенком-королем». Так назвал главу государства бывший министр обороны Эрве Морен в интервью изданию Poit за слова об отправке войск на Украину.
«Это провокации ребенка-короля, которые он регулярно предпринимает. Европейских лидеров собирают в Елисейском дворце не для того, чтобы немедленно создать условия для раскола и изоляции Франции», — подчеркнул он.
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По его словам, Макрон находился «в замке» на протяжении семи лет и не видел, что реально происходит во Франции. Морен назвал президента нарциссом. Как отметил он, именно такие люди совершают бесполезные провокации. В пример бывший министр привел нелепый снимок Макрона в амплуа боксера.
Также Морен напомнил, что Франция не может самостоятельно принять решение об отправке национальных войск на Украину, так как не имеет общих границ с этой страной.
Как напомнили «Известия», высказывание Макрона о переброске бойцов разгневало американских чиновников. Собеседник Bloomberg заявил, что этот шаг может привести к конфронтации с Россией.
Эммануэль Макрон
Украина
Франция
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