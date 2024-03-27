Мир 27 марта 2024, 11:30 Президента Франции назвали «ребенком-королем» Экс-глава Минобороны Франции назвал Макрона нарциссом за слова об отправке войск РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон является нарциссом и «ребенком-королем». Так назвал главу государства бывший министр обороны Эрве Морен в интервью изданию Poi t за слова об отправке войск на Украину.

«Это провокации ребенка-короля, которые он регулярно предпринимает. Европейских лидеров собирают в Елисейском дворце не для того, чтобы немедленно создать условия для раскола и изоляции Франции», — подчеркнул он.

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По его словам, Макрон находился «в замке» на протяжении семи лет и не видел, что реально происходит во Франции. Морен назвал президента нарциссом. Как отметил он, именно такие люди совершают бесполезные провокации. В пример бывший министр привел нелепый снимок Макрона в амплуа боксера.

Также Морен напомнил, что Франция не может самостоятельно принять решение об отправке национальных войск на Украину, так как не имеет общих границ с этой страной.

Как напомнили «Известия», высказывание Макрона о переброске бойцов разгневало американских чиновников. Собеседник Bloomberg заявил, что этот шаг может привести к конфронтации с Россией.