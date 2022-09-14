Украина потребовала открыть второй фронт в Грузии: подробности, позиция властей | 360°

Мир 14 сентября 2022, 17:04 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Украина потребовала от Грузии открыть второй фронт. Но Кавказу не нужны проблемы с Россией Политолог Тарасов объяснил, почему в Грузии не будет второго фронта против России Источник фото: Pxhere

Читать 360tv в

На Украине потребовали от Грузии открыть второй фронт против России. Грузинские власти не хотят вступать в вооруженный конфликт и портить отношения с Россией. Там уже предложили провести референдум и спросить, чего хочет население. На Кавказе противостояние с Россией никому не выгодно, так что Киеву придется искать помощи в другом месте.

Второй фронт в Грузии

Национальное агентство Украины по борьбе с коррупцией ранее пообещало провести в Грузии «деолигархизацию», опубликовав список людей, против которых необходимо ввести санкции. Среди неугодных украинским властям лиц оказались бывший премьер-министр Грузии, основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили с супругой и ближайшими родственниками, а также его бизнес-партнеры и известные предприниматели Леван Васадзе и Вано Чхартишвили. Вместе с этим Украина потребовала от Грузии открыть второй фронт. Такие же требования выдвинула и грузинская оппозиция.

Реклама

Однако действующие власти страны не хотят становиться частью российско-украинского конфликта — об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он предложил провести референдум и спросить, хочет ли народ Грузии открытия второго фронта.

Реклама

«Люди должны принять решение в этом плане, согласны ли они с высокопоставленными лицами украинского правительства, или они согласны с нашей позицией относительно неоткрытия второго фронта», — подчеркнул Кобахидзе в эфире грузинского Первого канала.

Ираклий Кобахидзе Источник фото: Sputnik/РИА «Новости"/Александр Имедашвили

Шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM, директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов объяснил «360», что Запад и Украина рассматривают Грузию как конфликтную зону для России, так как власти Тбилиси до сих пор рассматривают признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии как незаконный акт и «все время ждут реванша». Поэтому киевские власти пытаются давить именно на эту страну.

«Запад оказывает давление на Грузию, в том числе и через Украину, чтобы открыть второй фронт, то есть начать военные действия против Абхазии и Южной Осетии или на одном из этих участков, чтобы отвлечь внимание России от украинского театра военных действий», — подчеркнул Тарасов.

Зачем Грузии референдум?

Председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин заявил в беседе с «360», что в сложившейся ситуации референдум для Грузии — универсальный выход, так как население не захочет ввязываться в чужой вооруженный конфликт.

«Гражданское общество Грузии, да и сами власти не готовы сейчас втягиваться во второй фронт для противостояния с Россией, потому что они помнят, чем закончился поход Саакашвили и коллективного Запада в 2008 году, когда Грузия потеряла Южную Осетию и Абхазию. Большинство людей в Грузии не поддерживают вообще никакие вооруженные конфликты в любой форме, потому что они помнят войны на Кавказе, проблематику Осетии и Абхазии и так далее», — подчеркнул Самонкин.

Если Украина продолжит настаивать на открытии второго фронта на Кавказе, Грузия сможет действительно провести референдум, результаты которого навсегда закроют тему для дальнейших обсуждений.

Через референдум Грузия получит демократический карт-бланш и скажет: «Вот мнение народа, у нас демократия, вы должны признавать демократию. Люди решили, что им второй фронт не нужен». И все сойдет на нет Юрий Самонкин председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства».

Более того, глава «Грузинской мечты» подчеркнул, что если на референдуме большинство проголосует за открытие второго фронта в стране, правительство лишь будет рассматривать такую возможность, а не сразу перейдет к действиям.

Источник фото: Sputnik/РИА «Новости»

Чувство геополитического самосохранения

Станислав Тарасов объяснил такую позицию грузинских властей «чувством геополитического самосохранения». Политолог напомнил, что Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям и старается не обострять отношения с Россией и другими ближайшими соседями.

«Грузины отлично понимают, что если первая кавказская война 2008 года закончилась тем, что они утратили контроль над Абхазией и Южной Осетией, то второй вооруженный конфликт может привести к упразднению всей их государственности. Тем более что к Грузии есть территориальные претензии со стороны Азербайджана и Армении и так далее», — подчеркнул Тарасов.

К тому же, хотя Грузия так и не возобновила с Россией дипломатические отношения, торгово-экономические связи стран сильны и важны в первую очередь для Грузии.

Более того, по словам Тарасова, Украина в принципе не пользуется большой поддержкой на постсоветском пространстве. Получив отказ в Грузии, киевские власти пойдут просить о помощи Азербайджан, пользующийся турецким протекторатом, а затем и страны Европы, предположил Юрий Самонкин.

«И Киев попробует с Азербайджаном какие-то информационные операции провести. Но так или иначе второй фронт не будет открыт, потому что никому это сейчас не выгодно», — заключил Самонкин.

0 0 0 0 0 0