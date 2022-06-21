Грузия назвала причину отказа от собственных санкций против России

Грузия поддержала антироссийские санкции Евросоюза, но не ввела собственные. Правительство сделало это из национальных интересов. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Это делается из-за национальных интересов», — процитировали его журналисты.

Премьер-министр отметил, что Грузия оказала Украине политическую поддержку, одобрила резолюции ООН и ОБСЕ. Ираклий Гарибашвили заверил, что ни одна компания, против которой введены санкции, не сможет обойти их посредством Тбилиси.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал Грузию за нежелание поддерживать антироссийские санкции, сообщили «Известия». Он обвинил в правительство в пренебрежении принципами ради прибыли.