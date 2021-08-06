Грузия отказалась возобновлять дипломатические отношения с Россией

Глава правящей грузинской партии «Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что страна не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Россией. Для диалога двух государств открыты только гуманитарные и экономические вопросы.

Нежелание восстанавливать дипломатические отношения он объяснил признанием независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщило агентство РИА ФАН.

Такое же мнение высказал председатель партии «Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. Он заявил, что это невозможно, так как существуют красные линии, связанные с «деоккупацией» и стремлением страны вступить в Европейский союз и НАТО, сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ранее семь западных стран, включая США, Францию и Великобританию, призвали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии. Его приурочили к 13-й годовщине с начала грузино-осетинского конфликта. Страны осудили Россию за незаконное военное присутствие на бывших территориях Грузии.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отметил, что эти заявления для России ничего не значат. Судьба России, по его словам, заключается в постоянной помощи странам, которые находятся в тяжелой ситуации.