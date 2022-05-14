Грузия не признает референдум о присоединении Южной Осетии к России

Власти Грузии не признают референдум жителей Южной Осетии о присоединении частичного признанного государства к Российской Федерации. Об этом заявил руководитель грузинской партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, написал ТАСС.

По его словам, у Грузии на этот счет есть четкая линия поведения, которой она придерживается.

«Мы не признаем де-факто выборы, де-факто власть и де-факто референдум в Южной Осетии», — заявил политик.

Народный референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет 17 июля, соответствующий указ накануне подписал президент республики Анатолий Бибилов.

Голосование состоится в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции Южной Осетии.

На прошедших ранее в республике президентских выборах Бибилов уступил Алану Гаглоеву. Будущий глава государства заявлял о готовности провести референдум, когда наступит подходящее время.