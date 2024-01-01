Мир 01 января 2024, 13:35 Владивосток, Сахалин и Находка объявили об угрозе цунами из-за ЧП в Японии. Что произошло Японию тряхнуло 1 января, угроза цунами возникла во Владивостоке и на Сахалине ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Серия землетрясений произошла в центральной части Японии 1 января. Магнитуда одного из них достигла 7,4. После случившегося в стране объявили угрозу цунами для всего западного побережья. С предупреждениями об опасном явлении также выступили власти Сахалина и Владивостока. Главное о произошедшем — в материале «360».

Серия подземных толчков в Японии: магнитуда, время и место

По данным Главного метеорологического агентства Японии, два сильных землетрясения произошли в префектуре Исикава на западе страны. Первые подземные толчки зафиксировали в 10:06 по московскому времени (16:06 по местному). Их магнитуда составила 5,7. Затем — в 10:10 (16:10) — последовал еще один мощный толчок магнитудой уже 7,6.

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Последствия толчков ощутили в том числе жители Осаки, Киото и Токио. На этом стихия не остановилась — вскоре метеорологи объявили о еще одном землетрясении магнитудой 5,7. Почти через час в префектуре Исикава произошла еще одна серия землетрясений. Их магнитуда составила 4,9 и 5,2, уточнил местный телеканал NHK.

По всему западному побережью Японии — от острова Хоккайдо до Кюсю — объявили угрозу цунами. Кроме того, в районе Исикавы метеорологи не исключили возможности появления большого цунами. Местных жителей призвали покинуть прибрежную зону или незамедлительно переместиться на крыши зданий.

Обещанные волны не заставили себя долго ждать — некоторые из них достигли прибрежных зон всего через несколько минут после первых подземных толчков. Высота их при этом колебалась от 50 сантиметров до 1,2 метра. Волны, в частности, зафиксировали близ Тоямы и острова Вадзима (входит в префектуру Исикава).

Также в районе крупнейшей в мире атомной электростанции «Касивадзаки-Карива» произошло цунами высотой 40 сантиметров.

Последствия на атомных объектах и в городах Японии

В комитете по мерам безопасности префектуры Фукуи поспешили заверить, что нештатных ситуаций на японских атомных объектах не произошло. Известно, что в префектуре Исикава без света остались порядка 32,5 тысячи домов. Кроме того, власти приняли решение остановить движение всех скоростных поездов.

Yoshio Tsunoda / Global Look Press

Экстренный штаб по сбору информации о землетрясении сформировали при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды. Политик уже поручил ведомствам сделать все необходимое, чтобы спасти людей, сообщило Kyodo. Уже принято решение провести эвакуацию жителей из прибрежных зон префектур Исикава, Ниигата и Тояма.

Данных о том, что в результате ЧП есть пострадавшие россияне, в настоящее время нет. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщил вице-консул РФ в Ниигате Алексей Криворучко.

Мы находимся на связи со всеми экстренными службами. По нашему консульскому округу сообщений о пострадавших среди российских граждан нет. Мы продолжаем отслеживать информацию. Алексей Криворучко

Работы по ликвидации последствия землетрясений будут проводить специалисты главного пожарного управления страны (оно выполняет роль МЧС в стране) и полицейские. Также планируется задействовать бойцов Сил самообороны Японии.

Владивосток, Находку и Сахалин предупредили о цунами

После серий землетрясений в Японии угрозу цунами со стороны Уссурийского залива объявили во Владивостоке. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале администрации города.

«Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег. Согласно информации Центра „Цунами“, волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра», — подчеркнули в пресс-службе.

Позже там же появилось сообщение о том, что, по данным на 19:55 (по местному времени), цунами во Владивостоке не зарегистрировали.

РИА «Новости»

В администрации Находки также сообщили об угрозе волн, подчеркнув при этом, что никакой опасности для населения нет.

«Ожидаемая высота волны: в Находке — 0,31 метра, <…> во Врангеле — 0,28 метра, в Ливадии — 0,57 метра <…>. Производится оповещение по драгнету, сработали сирены оповещения», — указали местные власти.

В Управлении ГО и ЧС администрации Находки позже уточнили, что цунами прошло практически незаметно.

О подъеме волны из-за землетрясения в Японии предупредили и на Сахалине. В 18:40 (по местному времени) Центр цунами ГУ «Сахалинское УГМС» объявил тревогу цунами. В региональном главке МЧС указали, что под воздействие волн могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина.

«В настоящий момент система оповещения не запускалась и эвакуация населения не проводится, так как ожидаемая высота волны — не более 50 сантиметров, подход волны к побережью Невельского района ожидается в 20:44 (по местному времени)», — подчеркнули в ведомстве.

В главке МЧС призвали сохранять спокойствие, указав, что такая высота волны не представляет никакой угрозы для местных жителей.