Мир 01 января 2024, 10:45 Угрозу цунами объявили в Японии Землетрясение произошло в Японии, есть вероятность цунами Richard Atrero De Guzman / Global Look Press

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На западном побережье Японии объявили угрозу цунами после серии подземных толчков. Об этом сообщила пресс-служба метеорологического агентства страны.

«Существует риск возникновения цунами в западных регионах страны», — отметили в агентстве.

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В ночь на 1 января в Японии произошло землетрясение магнитудой до семи баллов. Наиболее сильные подземные толчки зафиксировали в Киото и Осаке.

РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента уточнило, что в Токио присутствуют небольшие толчки после землетрясения в районе префектуры Исикава. Официально власти Японии о разрушениях и пострадавших не сообщали.

Пресс-служба энергетической компании Tokyo Electric Power заявила, что специалисты начали срочную проверку атомных объектов в связи с землетрясениями. При этом информации о нештатной ситуации на объектах пока что не поступало.

В прошлый раз предупреждение о цунами в Японии публиковали в начале декабря. Тогда океанские волны неподалеку от префектуры Окинава поднялись на метр выше нормы, некоторые поселения временно эвакуировали, отмечал сайт kp.ru.