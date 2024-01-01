Мир 01 января 2024, 12:26 Более 32 тысяч домов остались без света в Японии после землетрясения Hokuriku Electric Power: в Японии без света остались около 32,5 тыс. домов ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Серия землетрясений в Японии оставила без электричества свыше 32,5 тысячи домов. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании Hokuriku Electric Power.

Подземные толчки произошли днем в понедельник в японской префектуре Исикава. Первые колебания магнитудой 5,7 заметили в 16:10 по местному времени. После сейсмологи зафиксировали удары магнитудой 6,1.

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В Японии объявили угрозу возникновения цунами, отмечал RT. Колебания ощутили жители Токио, Киото и Осаки, в связи с ЧП приостановили движение скоростных поездов, однако о разрушениях и пострадавших информация не поступала.

Генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси на пресс-конференции сообщил, что власти делают все необходимое для обеспечения безопасности людей. По его словам, в ближайшее время прибрежные районы накроет волна высотой до пяти метров.