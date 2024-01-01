Мир 01 января 2024, 12:01 Новые подземные толчки зафиксировали после мощных землетрясений в Японии Серия новых землетрясений произошла в японской префектуре Исикава Xinhua / Global Look Press

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Серия новых землетрясений произошла в японской префектуре Исикава почти через час после первых толчков. Их магнитуда составила 4,9 и 5,2, сообщил телеканал NHK.

При канцелярии премьера Японии Фумио Кисиды организовали экстренный штаб. Глава правительства поручил предпринять необходимые меры по спасению людей и ликвидации последствий землетрясения.

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В префектура Исикава остановили движение всех скоростных поездов. Такое решение приняли для обеспечения безопасности пассажиров.

По данным японских СМИ, рядом с крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки — Карива» зафиксировали цунами высотой 0,4 метра. За состоянием станции следит ее оператор — компания ТЕРСО. Власти префектуры Фукуи заявили, что нештатных ситуаций на атомных объектах не выявили.

Днем 1 января на западе Японии произошла серия мощных землетрясений магнитудой от 4,3 до 7,6. Сильные толчки ощутили жители Осаки, Токио, Киото. Власти предупредили граждан об угрозе цунами.