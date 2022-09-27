Власти Германии связали проблемы на «Северном потоке» с атакой на всю газовую систему Европы | 360°

Все новости

Мир

27 сентября 2022, 16:47

Названы предварительные данные по результатам референдумов по вхождению в состав России

Общество

27 сентября 2022, 16:46

Умер Борис Моисеев

Реклама

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:35

Россия отказалась от «Оскара». Гендерно-расовая повестка в кино не вызывает интереса

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:33

Подмосковные аграрии заготовили около 100 тысяч тонн сена для животных на зиму

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:29

«Чтобы наши земляки перестали погибать». Жительницы Донбасса объяснили, почему им важен референдум

Культура

27 сентября 2022, 16:25

Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинет свой пост

Мир

27 сентября 2022, 16:22

Попытки Киева сорвать референдум в ДНР назвали провалом

Мир

27 сентября 2022, 16:10

Франция организует подготовку боевиков ВСУ в Польше

Общество

27 сентября 2022, 16:06

Фейк: житель Херсона семь раз проголосовал на референдуме

Мир

27 сентября 2022, 15:07

Власти Германии связали проблемы на «Северном потоке» с атакой на всю газовую систему Европы

Spiegel: правительство Германии связало снижение давления на «Северном потоке» с диверсией

Читать 360tv в

Правительство Германии заподозрило, что повреждение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и снижение давления в них могло стать диверсией. Источник газеты Der Spiegel назвал это целенаправленной атакой на европейскую газовую инфраструктуру и рынки.

«Инсайдер сообщил, что повреждены три из четырех ниток трубопровода Балтийского моря. Не верьте в совпадения. Это может быть атакой, чтобы спровоцировать неопределенность на европейских газовых рынках», — заявило издание.

Реклама

Специалисты начали проверку безопасности других трубопроводов и систем газоснабжения. Если «Северный поток — 2» так и не запустили, то по «Северному потоку» Германия получала газ вплоть до начала сентября.

Реклама

Пострадали оба газопровода. Власти Германии и Дании заявили, что повреждение трубопроводов не сказалось на газоснабжении, однако в опасности животные, которые обитают рядом с ветками — они пролегают на глубине 70 метров.

По словам представителей оператора газопровода Nord Stream AG, случайно повредить сразу два газопровода почти невозможно. К тому же при строительстве применяли высокие стандарты безопасности и прочную конструкцию строп. Место аварии обследуют специальные водолазные роботы.

Германия

Газопровод Северный поток — 2

Газ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама