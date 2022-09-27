Власти Германии связали проблемы на «Северном потоке» с атакой на всю газовую систему Европы | 360°

Мир 27 сентября 2022, 15:07 Поделиться Telegram

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Viber Власти Германии связали проблемы на «Северном потоке» с атакой на всю газовую систему Европы Spiegel: правительство Германии связало снижение давления на «Северном потоке» с диверсией РИА Новости

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Правительство Германии заподозрило, что повреждение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и снижение давления в них могло стать диверсией. Источник газеты Der Spiegel назвал это целенаправленной атакой на европейскую газовую инфраструктуру и рынки.

«Инсайдер сообщил, что повреждены три из четырех ниток трубопровода Балтийского моря. Не верьте в совпадения. Это может быть атакой, чтобы спровоцировать неопределенность на европейских газовых рынках», — заявило издание.

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Специалисты начали проверку безопасности других трубопроводов и систем газоснабжения. Если «Северный поток — 2» так и не запустили, то по «Северному потоку» Германия получала газ вплоть до начала сентября.

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Пострадали оба газопровода. Власти Германии и Дании заявили, что повреждение трубопроводов не сказалось на газоснабжении, однако в опасности животные, которые обитают рядом с ветками — они пролегают на глубине 70 метров.

По словам представителей оператора газопровода Nord Stream AG, случайно повредить сразу два газопровода почти невозможно. К тому же при строительстве применяли высокие стандарты безопасности и прочную конструкцию строп. Место аварии обследуют специальные водолазные роботы.

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