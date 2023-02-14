Мир 14 февраля 2023, 20:09 Германия усомнилась в боеготовности обещанных Украине танков Leopard 2 Министр обороны ФРГ Писториус раскритиковал состояние Leopard 2 для Украины flickr

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Ситуацию вокруг поставок танков Leopard 2 на Украину нельзя назвать успешной. С таким заявлением министр обороны Германии Борис Писториус выступил перед началом заседания глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе. Его процитировало РИА «Новости».

Писториус напомнил, что Германия передаст ВСУ 14 тяжелых боевых машин, еще три танка пообещала предоставить Португалия.

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«Моделями A4 сейчас также занимается польский коллега, и по текущему состоянию надо спрашивать его. И там тоже не сказать, чтобы сильно пьянящий успех, если выражаться сдержанно», — отметил он.

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По словам Писториуса, речь идет о состоянии и боеготовности танков Leopard 2, а также количестве запчастей, которыми Германия может обеспечить ВСУ.

Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее заявил, что ФРГ достигнет цели по отправке боевых танков Leopard 2 на Украину, несмотря на сложность этой задачи. Он также напомнил, что, помимо отправки техники на Украину, в ЕС прорабатывают вопросы, связанные с обучением ВСУ.

Накануне бундесвер анонсировал начало обучения украинских военных управлению танками Leopard 2. Тренировки планируется начать со следующей недели на военном полигоне в городе Мунстер в Нижней Саксонии.