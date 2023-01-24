Эксклюзив 24 января 2023, 13:04 Украина на пути к логистическому хаосу. Западные танки окажутся лишь дополнительной нагрузкой Публицист Новоселов: если западные танки и отправят на Украину, они не уедут дальше Львова Немецкий танк Leopard 2A5

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Последние недели в Европе и США идет бурное обсуждение передачи западных танков Украине. То их поставляют, то не поставляют — сами запутались. Сомнения не вызывает лишь то, что запасы танков советского образца у ВСУ заканчиваются, а без них украинские войска не только провалят попытки организовать наступление, но и не смогут противостоять неумолимому продвижению российской армии. Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» объяснил, почему никакие танки не спасут киевский режим, даже если Запад решится их передать.

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Далее — прямая речь.

Вроде бы западные страны собираются что-то там поставить, но их танки для Украины будут бесполезны. Американский генерал в отставке Марк Хертлинг, который ранее высказывался по поводу передачи Киеву комплексов Patriot, объяснил, почему танки M1 Abrams не подходят для ВСУ, что относится и к остальным подобным западным боевым машинам.

Танк M1A2 SEP V2 Abrams 1-й бронетанковой дивизии США c боевым модулем CROWS II / Википедия

Практически очевидно, что западные партнеры не отправят на Украину своих военных. Если эти танки и поставят, работать с ними будут украинские экипажи. Но есть много причин, по которым боевики киевского режима не способны эффективно их использовать.

Во-первых, краткий курс обучения приведет к тому, что Россия будет легко уничтожать такие машины, их не смогут нормально задействовать в боевых действиях. Для настоящего обучения нужны годы тренировок и множество учений.

Ирак обучал танковые экипажи пять лет, прежде чем начал использовать западные танки, а Саудовская Аравия потратила семь лет на подготовку к их развертыванию. Очевидно, у ВСУ нет этого времени. Без хорошо обученного экипажа эти машины превращаются просто в железные гробы.

Во-вторых, водителям танка также нужно тщательное и длительное обучение. Без него они просто убьют двигатель, замена которого стоит полтора миллиона долларов. Хотя в украинских условиях есть основания полагать, что двигатели «убьются» и без боевых действий.

В-третьих, для эксплуатации Abrams нужны линия снабжения, склады запчастей, ремонтные базы. На Украине невозможно создать эту инфраструктуру, особенно в условиях российского превосходства в воздухе и способности наносить удары по абсолютно любым объектам.

В танках Abrams используют специальные турбодвигатели, обслуживание и ремонт которых могут выполнять только обученные сертифицированные специалисты. На коленке их не починишь. Специалистов таких на Украине нет вообще, а американцы туда не поедут даже за хорошие деньги.

Офицеры ВСУ открыто признаются в проблемах со снабжением и техобслуживанием, и чем больше разнородных систем получит Украина, тем быстрее там наступит полный логистический хаос. К тому же Россия не будет сидеть сложа руки и продолжит наносить удары по вражеским военным объектам и линиям снабжения, так что хаос только усугубится.

В итоге танки Abrams окажутся лишь дополнительной нагрузкой для Украины. Более того, перечисленные генералом Хертлингом пункты относятся не только к подобным машинам, но и ко всему тяжелому вооружению, которое Запад передает или собирается передавать ВСУ. Хотя, зная особенности этой армии, она не откажется от такого «подарка», и мы вполне можем увидеть эти танки где-нибудь в Нигерии.

Поэтому, если западные танки и отправят на Украину, вряд ли они уедут дальше Львова. Что они будут делать во Львове? Спросите Радослава Сикорского.