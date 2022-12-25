Мир 25 декабря 2022, 00:15 Американский генерал объяснил, почему ВСУ еще не скоро воспользуются ЗРК Patriot Newsweek: Украина не скоро сможет воспользоваться ЗРК Patriot РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины еще не скоро смогут воспользоваться американскими зенитными ракетными комплексами Patriot. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на генерала США в отставке Марка Хертлинга.

По его словам, украинским военным понадобятся долгие месяцы подготовки перед использованиям ЗРК. При этом Patriot не сможет защитить всю страну. Комплексы, отметил Хертлинг, не собирают и не перемещают по полю боя. Генерал пояснил, что ЗРК устанавливают там, где им нужно защитить сам стратегический объект.

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«Если кто-то считает, что этот комплекс будет разбросан по 805-километровой границе между Украиной и Россией, то он просто не знает, как работает этот ЗРК», — сказал Хертлинг.

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В беседе с изданием аналитик Института Катона Джордан Коэн сообщил, что обучение по работе с Patriot может занять целый год. По его мнению, ВСУ вряд ли смогут воспользоваться комплексом раньше конца весны 2023 года.

Офицер разведки Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер заявил, что США передадут Украине устаревшую версию ЗРК Patriot, которая не в состоянии сбить современные ракеты.