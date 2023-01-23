Мир 23 января 2023, 18:47 Польша рассматривала вариант о разделе Украины в первые дни СВО Бывший глава МИД Сикорский: Польша подумывала о разделе Украины в начале спецоперации piqsels

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Польские власти обдумывали вариант раздела Украины в самом начале СВО. Об этом в эфире радиостанции Zet заявил бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«По моему мнению, был момент колебаний в первые 10 дней спецоперации, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет», — сказал он.

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Сикорский добавил, что ситуация могла бы сложиться «по-всякому», если бы не действия президента Украины Владимира Зеленского и активная поддержка западных стран,.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что слова Сикорского — это пропаганда.

«Экс-министр должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений», — сказал политик.

Ранее обозреватель издания NDP Ханна Крамер заявила, что Польша готовится к захвату западной Украины. По ее словам, власти также планируют в мае провести там референдум. Крамер добавила, первый этап плана уже реализован — польские власти уже полностью политически и финансово контролируют Украину.