Власть 14 декабря 2022, 04:14 Украина стала одним из главных поставщиков оружия на черном рынке — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин: поставляемое Украине оружие продают в Африку через даркнет РИА «Новости»

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Вооружение, которое западные страны поставляют Украине, оказывается на черном рынке. Об этом РИА «Новости» заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, покупателями зачастую становятся африканские страны.

«Сейчас Украина становится одним из центральных поставщиков вооружения на черном рынке, в даркнете можно купить то вооружение, которое поставляется на Украину в рамках помощи и поддержки со стороны западных стран», — сказал он.

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Пушилин добавил, что речь в частности идет о противотанковых управляемых ракетах Javelin. Их происхождение почти не скрывается, отметил он.

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Так как оружие, отправляемое на Украину, в итоге может попасть через черный рынок в руки террористов, то опосредованно, по мнению Пушилина, США, Франция, Германия и другие западные страны становятся спонсорами террористов.

Ранее врио главы ДНР заявил о высокой интенсивности обстрелов Донецка. По его словам, таких атак, как сейчас, ранее не фиксировали.