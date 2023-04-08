Эксклюзив 08 апреля 2023, 17:48 Макрон и фон дер Ляйен прокатились в Китай, но им оказалось нечего ему предложить «Голос Мордора»: поездка лидера Франции Макрона в Китай не увенчалась успехом РИА «Новости»

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Французский президент Эммануэль Макрон вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен съездили в Китай, осмотрели достопримечательности, но, похоже, не добились там своих целей. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» порассуждал о том, каковы на самом деле были цели этого визита и что из него вышло.

Далее — прямая речь.

А вы вообще поняли, зачем Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен ездили в Китай? Как по мне — нормальная туристическая поездка за государственный счет, особенно для Макрона, который даже «осмотрел достопримечательности».

А вот в плане политических целей — все как-то совсем не задалось. Да иначе и быть не могло.

Торговаться нечем

Потому что Макрон и дер Ляйен пробовали товарищу Си угрожать, чем-то там торговаться, но проблема в том, что угрозы Китаю от ЕС выглядят смешными, а торговаться нечем. Китай и ЕС — игроки в разных весовых категориях. И понятно, что Китай в данном случае — настоящий тяжеловес, а Европа — в легком весе, да еще юниор.

Европа зависит от Китая буквально катастрофически. После потери российских энергоносителей и утраты конкурентного преимущества перед США, у Европы еще остался китайский рынок. Да и китайские товары идут в Европу в такой номенклатуре, которой Европа сейчас обеспечить себя не в состоянии. Куда ни кинь, везде клин. Оторваться сейчас от Китая для Европы будет равносильно разрухе после Второй мировой войны. Впрочем, возможно, этого хотят американцы, которые быстренько прибегут с очередным «планом Маршалла».

РИА «Новости»

Судить по делам

Угрожать Китаю — тоже то еще дело. Особенно если угрозы исходят от главной гинекологини Европы Урсулы фон дер Ляйен. Как я уже и говорил, — разные весовые категории. Да и что Европа может сделать против Китая? Поддержать Тайвань? И так поддерживает, что, кстати, с учетом того, что одновременно и чего-то хочет от Китая, выглядит совсем глупо. Ввести против Китая санкции? Ну давайте. С Россией не получилось, так теперь можно тешить себя мыслью, что получится с Китаем? Конечно же нет.