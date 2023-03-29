Мир 29 марта 2023, 17:00 Польша ограничит импорт украинского зерна Премьер Польши Моравецкий поручил ограничить поступление в страну украинского зерна РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Польши ограничат поступление в страну зерна с Украины. Соответствующее поручение премьер-министр Матеуш Моравецкий отдал министру продовольствия и сельского хозяйства Хенрику Ковальчику, сообщило РИА «Новости».

«Поручил министру Ковальчику выработать соответствующие принципы, которые позволят нам избавиться от накопленного зерна в Польше, в том числе ограничить его поступление с Украины», — сказал он на пресс-конференции.

Реклама

По словам Моравецкого, продовольствие следует отправить в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

«Наш внутренний рынок дестабилизирован из-за этого зерна. Мы себе отдаем отчет в этом. Направим соответствующее письмо в Европейскую комиссию. Зерно с Украины не должно обрушивать дела польских фермеров», — добавил политик.

В феврале фермеры в Польше вышли на протестный митинг с призывами отказаться от поступающего в страну украинского зерна.