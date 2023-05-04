Мир 04 мая 2023, 16:59 «Стоит задача утопить Байдена». Чем обернется очередной коррупционный скандал в США Политолог Журавлев: сейчас стоит задача утопить Байдена и нынешнюю администрацию США РИА «Новости»

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Американские конгрессмены узнали о давних коррупционных сделках президента США Джо Байдена и потребовали отчета от ФБР. Однако едва ли последствия будут угрожающими: пока реальные институты власти не решат «слить» лидера страны, он останется непотопляемым при любых скандалах.

Байдена обвинили в коррупции

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во времена своего вице-президентства мог быть замешан в криминальной коррупционной схеме. По этому поводу плата представителей конгресса запросила информацию у генпрокурора и ФБР.

Джо Байден с супругой Джилл Байден после присяги / РИА «Новости»

Предположительно, политик участвовал в афере с неким иностранцем. Байден и неизвестный якобы устраивали обмен денег на политические решения. Конгрессмены заявили, что не уверены, проводило ли расследование ФБР, зная об этой сделке.

Многие американцы уверены, что их лидер не в состоянии управлять страной из-за ментальных проблем. США находятся под контролем Джилл Байден — жены президента. Она присутствует на всех важных совещаниях и занимается разработкой стратегий.

Скандал к предвыборной гонке

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев рассказал «360», что заявление Джо Байдена об участии в грядущей предвыборной гонке повлияло на политическую борьбу.

Чем ближе будет избирательная президентская кампания, тем больше такого рода материалов будет появляться. И, конечно, республиканцы попытаются использовать все компрометирующие материалы, которые бросают тень на деятельность и личность Байдена. Юрий Рогулев

По мнению Рогулева, пока трудно предсказать, какие последствия грозят нынешнему американскому президенту из-за возможного расследования. Неизвестно, что за материалы есть у ФБР, поэтому нельзя прогнозировать, как будут развиваться события.

Байдену ничего не грозит

Научный руководитель Институт региональных проблем Дмитрий Журавлев также отметил, что история с коррупционным скандалом — явная попытка воздействия на избирательную кампанию Байдена. Ведь на самого президента надавить трудно: он просто вряд ли это заметит.

«Как я понимаю, сейчас стоит задача только утопить Байдена и нынешнюю администрацию США, а не вывести вперед, например, экс-президента Дональда Трампа, губернатора Флориды Рона Десантиса или других кандидатов демократов», — сказал политолог.

Он уточнил, что в отношениях с Байденом могли быть замешены китайцы: в период вице-президентства у него были финансовые связи с КНР. Или в сделке могли участвовать арабы. Однако все это лишь версии, точной информацией пока не владеет никто.

В любом случае у скандала не будет никаких последствий. Помните ноутбук Хантера Байдена? В нормальных условиях их бы посадили тогда обоих — и папу, и сына. Но Джо Байден после этого выиграл выборы. Дмитрий Журавлев

По словам Журавлева, расследование может стать чем-то серьезным, только если в высших эшелонах реальной власти (а это не президент Соединенных Штатов) примут решение о том, что Байдена надо «сливать». Но для этого есть менее затратные способы, чем начинать коррупционный скандал.

Джо Байден / РИА «Новости»

«Довольно того, что Национальный комитет Демократической партии попросит господина президента не баллотироваться. И он ничего сделать не сможет, поскольку это как раз часть „глубинного государства“. Комитеты партий, аппараты правительственных учреждений пережили уже много президентов и еще многих переживут. У них своя игра», — подытожил политолог.