Мир 04 мая 2023, 00:38 Конгресс США заподозрил Байдена во взятке Конгресс США запросил у ФБР данные о якобы коррупционной схеме с участием Байдена РИА «Новости»

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Палата представителей Конгресса США запросила у ФБР информацию о предполагаемой коррупционной схеме, в которой мог участвовать действующий президент Джо Байден, когда он занимал пост вице-президента. Письмо направили генпрокурору Штатов Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю, сообщил ТАСС.

«У минюста и ФБР, по всей видимости, есть ценная и поддающаяся проверке информация, которую вы не раскрыли американскому народу. Таким образом, Конгресс приступит к проведению независимого и объективного рассмотрения этого вопроса, свободного от влияния этих ведомств», — написали авторы заявления республиканцы сенатор Чак Грассли и член палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер.

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Политики указали, что в их распоряжении оказалась информация, что Минюст и ФБР располагают данными о предположительно криминальной схеме, в которой замешан на тот момент вице-президент Байден и иностранный гражданин. Афера якобы была связана с «обменом денег на политические решения».

Авторы заявления отметили, что неясно, предпринимало ли ФБР какие-либо шаги для расследования данной информации.