Мир 01 апреля 2023, 01:35 Байден перепутал название города с известным музыкальным журналом Байден во время визита в пострадавший от урагана город Роллинг-Форк перепутал его название РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден допустил очередной ляп, перепутав название города с названием известного музыкального журнала. Глава государства накануне прибыл в пострадавший от урагана Роллинг-Форк (штат Миссисипи), где выступил с речью перед жителями. Трансляцию выступления вел Белый дом.

Президент пообещал пострадавшим обеспечить «место для сна и пищу», но при этом упорно называл город «Роллинг-Стоун» — по названию известного музыкального журнала.

«Мы сосредоточены на том, чтобы у вас были <…> место для сна и пища. Мы поможем перестроить вашу жизнь в Роллинг-Стоун», — сообщил Байден.

Также американский лидер пообещал, что «город Роллинг-Стоун возродится». На этот раз народ не смолчал и указал Байдену на ошибку. Тот нисколько не смутился и объяснил свой ляп «мыслительным процессом».

«А я что сказал? Роллинг-Форк, а я сказал Роллинг-Стоун. Мыслительный процесс происходит», — резюмировал президент.

В Миссисипи после разрушительного шторма введен режим ЧС. Основной удар стихии пришелся на Роллинг-Форк, буквально стерев его с лица земли. Жертвами торнадо стали 13 человек.

Ранее Джо Байден заявил, что трансгендерные американцы «формируют душу нации». Президент отметил, что с первого дня его администрация работала над пресечением неравенства.