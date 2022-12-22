Эксклюзив 22 декабря 2022, 17:07 США дали Украине не то оружие, которое хотел Зеленский. Они преследуют другие цели Политолог Ярошенко заявил, что новая помощь США недостаточна для усиления Украины Фото: Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

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Одной из целей украинского президента Владимира Зеленского во время визита в США было желание получить мощное вооружение, но этого не произошло. Штаты, оказывая в очередной раз поддержку киевскому режиму, стараются поправить рухнувший рейтинг главы Белого дома Джо Байдена и наворовать на поставках еще больше денег. Однако их сотрудничество в любом случае не поможет одолеть Россию, все цели спецоперации будут достигнуты. Такое мнение в беседе с «360» высказал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит».

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Далее — прямая речь.

Владимир Зеленский прибыл с визитом в США, его встретил Джо Байден. Это случилось сразу же после того, как прошла коллегия Минобороны в России. На ней было четко обозначено, что все цели спецоперации будут достигнуты в 2023 году.

Зеленский торопится клянчить еще денег перед тем, как республиканцы поменяются с демократами в конгрессе. Законодательная ветвь власти США перейдет к республиканцам. Очевидно, тогда объем поставляемой Украине помощи сократится.

Эффективность Patriot преувеличена

Новый пакет помощи, который Байден дал Украине, разительно отличается от того, что Зеленский просил изначально. Вместо серьезных наступательных вооружений — система Patriot (американский зенитный ракетный комплекс — прим. ред.).

Но, как говорят военные специалисты, она малоэффективна против наших крылатых ракет, потому что Patriot сбивают ракеты, которые летят на высоте 60-70 метров. Наши же летят на высоте 30-40 метров.

Patriot / Википедия

В информационном пространстве Patriot выступает как чудо-оружие. Как у нацистов было, когда Гитлер обещал своим гражданам, что сейчас ученые изобретут чудо-оружие и тогда они победят русских.

То же самое мы будем наблюдать на Украине, где Зеленский будет рассказывать, а западные СМИ ему будут вторить, какая замечательная система Patriot и как с помощью нее они победят русских. Этого, конечно, не случится.

Значимость Patriot слишком увеличена. В пакете помощи есть еще новые боеприпасы к 155-миллиметровым орудиям, но всего в количестве 10 тысяч штук. Киев только за сутки тратит около семи тысяч.

Зеленский в США / офис президента Украины

Причина помощи Украине — желание заработать побольше денег на поставках

Почему американцы, прежде всего демократы, торопятся раздать как можно больше помощи? Потому что рейтинг Байдена неуклонно падает.

Думаю, его команда прекрасно отдает себе отчет в том, что в 2024 году у президента не будет никаких шансов переизбраться. Его команда торопится разворовать — это колоссальные деньги. Не только ВПК зарабатывает, но и чиновники в Госдепартаменте, Минобороны США, которые ответственны за поставки Украине.