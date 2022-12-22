22 декабря 2022, 17:07
США дали Украине не то оружие, которое хотел Зеленский. Они преследуют другие цели
Политолог Ярошенко заявил, что новая помощь США недостаточна для усиления Украины
Одной из целей украинского президента Владимира Зеленского во время визита в США было желание получить мощное вооружение, но этого не произошло. Штаты, оказывая в очередной раз поддержку киевскому режиму, стараются поправить рухнувший рейтинг главы Белого дома Джо Байдена и наворовать на поставках еще больше денег. Однако их сотрудничество в любом случае не поможет одолеть Россию, все цели спецоперации будут достигнуты. Такое мнение в беседе с «360» высказал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит».
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Далее — прямая речь.
Владимир Зеленский прибыл с визитом в США, его встретил Джо Байден. Это случилось сразу же после того, как прошла коллегия Минобороны в России. На ней было четко обозначено, что все цели спецоперации будут достигнуты в 2023 году.
Зеленский торопится клянчить еще денег перед тем, как республиканцы поменяются с демократами в конгрессе. Законодательная ветвь власти США перейдет к республиканцам. Очевидно, тогда объем поставляемой Украине помощи сократится.
Эффективность Patriot преувеличена
Новый пакет помощи, который Байден дал Украине, разительно отличается от того, что Зеленский просил изначально. Вместо серьезных наступательных вооружений — система Patriot (американский зенитный ракетный комплекс — прим. ред.).
Но, как говорят военные специалисты, она малоэффективна против наших крылатых ракет, потому что Patriot сбивают ракеты, которые летят на высоте 60-70 метров. Наши же летят на высоте 30-40 метров.
В информационном пространстве Patriot выступает как чудо-оружие. Как у нацистов было, когда Гитлер обещал своим гражданам, что сейчас ученые изобретут чудо-оружие и тогда они победят русских.
То же самое мы будем наблюдать на Украине, где Зеленский будет рассказывать, а западные СМИ ему будут вторить, какая замечательная система Patriot и как с помощью нее они победят русских. Этого, конечно, не случится.
Значимость Patriot слишком увеличена. В пакете помощи есть еще новые боеприпасы к 155-миллиметровым орудиям, но всего в количестве 10 тысяч штук. Киев только за сутки тратит около семи тысяч.
Причина помощи Украине — желание заработать побольше денег на поставках
Почему американцы, прежде всего демократы, торопятся раздать как можно больше помощи? Потому что рейтинг Байдена неуклонно падает.
Думаю, его команда прекрасно отдает себе отчет в том, что в 2024 году у президента не будет никаких шансов переизбраться. Его команда торопится разворовать — это колоссальные деньги. Не только ВПК зарабатывает, но и чиновники в Госдепартаменте, Минобороны США, которые ответственны за поставки Украине.
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